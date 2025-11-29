బిగ్బాస్ 9 సీజన్ తుది అంకాని వచ్చేసినట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ ఆదివారంతో 12 వారాలు పూర్తయిపోతాయి. అంటే మరో మూడు వారాలు మాత్రమే మిగిలుంటాయి. ప్రస్తుతం హౌస్లో తొమ్మిది మంది ఉన్నారు. అయితే ఫినాలేలో టాప్-5 ఉంటారా? టాప్-6 ఉంచుతారా? అనేది కొన్నిరోజుల్లో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఇకపోతే గతవారం మిస్ అయిన లేడీ కంటెస్టెంట్ ఈసారి ఎలిమినేట్ అయిందని, మరొకరిని కూడా హౌస్ నుంచి పంపించబోతున్నారని తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏంటి సంగతి?
ఈ వారం కెప్టెన్ రీతూ తప్పితే మిగిలిన వాళ్లంతా నామినేషన్లో ఉన్నారు. లెక్క ప్రకారం గతవారం దివ్య ఎలిమినేట్ అయిందని న్యూస్ తొలుత వచ్చింది. చివరి ప్లేసులో ఉండటంతో అంతా పక్కా అనుకున్నారు. కానీ ఇమ్మాన్యుయేల్ తన దగ్గరున్న పవర్ ఉపయోగించి ఎలిమినేషన్ లేకుండా చేశాడు. దీంతో దివ్య బతికిపోయినట్లుంది. ఈసారి మాత్రమే ఆమె తప్పించుకోలేకపోయిందని తెలుస్తోంది.
ఈ వారం నామినేషన్లకు సంబంధించి శుక్రవారం వరకు ఓటింగ్ జరగ్గా.. కల్యాణ్ తొలి స్థానంలో నిలిచాడని, తర్వాత స్థానంలో తనూజ ఉండగా.. అనంతరం వరసగా ఇమ్మాన్యుయేల్, పవన్, భరణి, సుమన్ శెట్టి, సంజన, దివ్య ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే దివ్య ఎలిమినేట్ అయినట్లు సమాచారం బయటకొచ్చింది. గత వారం మిస్ అయినప్పటికీ ఈసారి ఈమె బయటకొచ్చేయడం గ్యారంటీ అని టాక్.
ఇంకా మూడు వారాలే మిగిలున్న దృష్ట్యా.. ఈసారి మరొకరిని కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చని అంటున్నారు. అలా చూసుకుంటే సంజనని బయటకు పంపే అవకాశాలు గట్టిగానే ఉన్నాయి. అయితే సుమన్ శెట్టి కూడా ప్రస్తుతం డేంజర్ జోన్లోనే ఉన్నాడని, ఒకవేళ అతడు ఎలిమినేట్ అయినా సరే ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదని అంటున్నారు. గత కొన్ని వారాల నుంచి చూసుకుంటే సుమన్ శెట్టి గ్రాఫ్ చాలావరకు తగ్గిపోయింది. గేమ్స్ పరంగా కావొచ్చు, మిగతా విషయాల్లో కావొచ్చు.. తొలివారాలతో పోలిస్తే సుమన్ బాగా వెనకబడిపోయినట్లు టాక్ అయితే వినిపిస్తుంది. మరి ఈ వారం దివ్యతో పాటు ఎలిమినేట్ అయ్యే హౌస్మేట్ ఎవరనేది మరికొద్ది గంటల్లో తేలనుంది.
