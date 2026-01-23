 దేశభక్తి రగిలించేలా ‘భగ భగ..’ సాంగ్‌ | Bhaga Bhaga Song Out From China Piece | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దేశభక్తి రగిలించేలా ‘భగ భగ..’ సాంగ్‌

Jan 23 2026 8:30 AM | Updated on Jan 23 2026 8:30 AM

Bhaga Bhaga Song Out From China Piece

నిహాల్ కోధాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘చైనా పీస్‌’. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో కమల్ కామరాజు, రఘు బాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ మంచి బజ్ ని క్రియేట్ చేసింది. యూనిక్ కాన్సెప్ట్,  ప్రెజెంటేషన్‌, యాక్షన్‌, థ్రిల్ ,హ్యుమర్ ఎలిమెంట్స్ తో టీజర్ సినిమా పై అంచనాలు పెంచింది. 

తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి భగ భగ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. కంపోజర్ కార్తిక్  దేశభక్తి రగిలించేలా ఈ పాటని స్వపరిచారు. కాల భైరవ పవర్ ఫుల్ వోకల్స్ సాంగ్ ని నెక్స్ట్ లెవల్ కి తీసుకెళ్ళింది. తన పదాలని ఆయుధాలుగా మార్చి రెహమాన్ రాసిన లిరిక్స్ అందరినీ హత్తుకున్నాయి. ఫిబ్రవరి చివర్లో ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కడప : కనుల పండువగా శ్రీరామ మహాశోభాయాత్ర (ఫొటోలు)
photo 2

‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

వేకేషన్‌ ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న చిన్నారి పెళ్లికూతురు అవికా గోర్ (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయకృష్ణ (ఫోటోలు)
photo 5

స్టన్నింగ్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఇషా రెబ్బా (ఫోటోలు)

Video

View all
Man Poured Milk Into The River 1
Video_icon

ఈ తమ్ముడు చేసిన పనికి జనం షాక్
Karumuri Venkat Reddy Satirical Punches On Chandrababu Davos Tour 2
Video_icon

లోపల స్వెటర్ తో దొరికిపోయిన దావోస్ మ్యాన్.. కారుమూరి సెటైర్లు
Allu Arjun Pushpa 2 Shocking Collections In Japan 3
Video_icon

జపాన్ లో పుష్ 2.. షాకింగ్ కలెక్షన్స్
Indian Post Office Best Scheme 2026 4
Video_icon

చిన్న పొదుపు.. పెద్ద మొత్తం.. పోస్ట్ ఆఫీస్ అదిరిపోయే స్కీమ్
Garam Garam Varthalu Snake Viral Video 5
Video_icon

కొంప తగలబడుతుంటే బాధతో ఎలా చూస్తుందో
Advertisement
 