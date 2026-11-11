 వివాహబంధంలోకి అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్యా మారన్ | Anirudh Ravichander and Kavya Maran to tie the knot | Sakshi
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వివాహబంధంలోకి అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్యా మారన్

Nov 11 2026 8:30 PM | Updated on Nov 11 2026 8:45 PM

Anirudh Ravichander and Kavya Maran to tie the knot

చెన్నై: ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) యజమాని కావ్యా మారన్ వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. బుదవారం గ్రీస్‌లో అత్యంత వైభవంగా వీరి వివాహ వేడుక జరిగింది. పెళ్లి అనంతరం కావ్యా మారన్‌తో కలిసి ఉన్న ఫొటోను అనిరుధ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.


ఈ వివాహ వేడుకకు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్, సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ సైతం వీరి వివాహానికి హాజరై ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాగా నవంబర్ 21న చెన్నైలో వీరి వివాహ రిసెప్షన్‌ను ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

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