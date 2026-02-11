 యానిమల్ నటుడి యాక్షన్‌ మూవీ.. నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజ్ | Anil Kapoor Latest Movie Subedaar Teaser Out Now | Sakshi
Subedaar Teaser: యానిమల్ నటుడి యాక్షన్‌ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

Feb 11 2026 6:52 PM | Updated on Feb 11 2026 7:04 PM

Anil Kapoor Latest Movie Subedaar Teaser Out Now

బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ నటిస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ సుబేదార్. ఈ యాక్షన్‌ సినిమాకు సురేశ్‌ త్రివేణి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సుబేదార్ అర్జున్ మౌర్య జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు దేశం కోసం పోరాడిన సైనికుడు.. తన ఇంటిని, కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి శత్రువులతో పోరాటం చేశారనే కోణంలో ఈ మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు.

తాజాగా సుబేదార్ టీజర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. విక్రమ్ మల్హోత్రా, అనిల్ కపూర్, సురేష్ త్రివేణి నిర్మిస్తోన్న ఈ సినిమా అమెజాన్ ‍ప్రైమ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. వచ్చేనెల మార్చి 5 నుంచి ఓటీటీలో డైరెక్ట్‌గా రిలీవుతోంది. ఈ చిత్రంలో రాధిక మదన్, సౌరభ్ శుక్లా, ఆదిత్య రావల్, మోనా సింగ్ , ఫైసల్ మాలిక్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 

