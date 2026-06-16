తెలుగు యాంకర్ విష్ణుప్రియ రీసెంట్గానే ఇన్స్టా సబ్స్క్రిప్షన్ వివాదంలో చాలానే విమర్శలు ఎదుర్కొంది. రూ.399 తీసుకుని యువతని పెడదోవ పట్టించేలా అర్థనగ్న కంటెంట్ పోస్ట్ చేస్తోందని సోషల్ మీడియాలో గట్టిగానే ట్రోలింగ్ నడిచింది. మరోవైపు పలువురు ఈమెపై కేసులు కూడా పెట్టారు. ఇదంతా కొన్నాళ్ల క్రితం జరిగింది. దాన్ని అందరూ మర్చిపోయారు కూడా. ఇప్పుడు ఇదే విష్ణుప్రియ మరో వివాదంలోనూ ఇరుక్కుంది.
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వివాదం జరగకముందు విష్ణుప్రియకు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న ఫాలోవర్స్ వందల్లో ఉండగా.. దీని తర్వాత అమాంతం పెరిగిపోయారు. తాజాగా రూ.399 కట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ఫాలోవర్స్తో లైవ్లో పాల్గొన్న ఈమె.. చాలానే మాట్లాడింది.ఓ సబ్స్క్రైబర్ ప్రశ్నకు బదులిస్తూ.. తన బాడీ కౌంట్ ఐదు అని చెప్పింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు వివాదానికి కారణమైంది.
విష్ణుప్రియ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు ఆమెని సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొందరు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు సమాజానికి ఎలాంటి సందేశం ఇస్తాయన ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరి మహిళా సంఘాల స్పందన ఎలా ఉంటుందో చూడాలి? ప్రస్తుతానికైతే సోషల్ మీడియాలో విష్ణుప్రియ మాటలపై ట్రోల్స్ గట్టిగానే నడుస్తున్నాయి.
విష్ణుప్రియ కెరీర్ విషయానికొస్తే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసింది. అలా గుర్తింపు తెచ్చుకుని యాంకర్ అయింది. చాలానే షోలు చేసింది. అలా బిగ్బాస్ తెలుగు 8వ సీజన్లోనూ పాల్గొంది. మధ్యలో ఒకటి రెండు సినిమాలు చేసింది. ప్రస్తుతం ఒకటి రెండు షోలు తప్పితే మరేం చేయట్లేదు.
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