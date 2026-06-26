 సరికొత్తగా...! | Allu Arjun to participate in AA23 Mumbai trial shoot | Sakshi
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సరికొత్తగా...!

Jun 26 2026 6:20 AM | Updated on Jun 26 2026 6:20 AM

Allu Arjun to participate in AA23 Mumbai trial shoot

అల్లు అర్జున్‌ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా సినిమా ‘రాకా’. ఈ చిత్రాన్ని తమిళ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో సన్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై కళానిధి మారన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ఎక్కువ శాతం ముంబైలో జరుగుతోంది. తాజాగా ఈ షూట్‌కి చిన్న బ్రేక్‌ వచ్చిందట. దీంతో అల్లు అర్జున్‌ ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేలా తన తర్వాతి సినిమా దర్శకుడు లోకేష్‌ కనగరాజ్‌ను ముంబై పిలిపించి, ఆ సినిమా గురించి చర్చలు జరపనున్నారట. 

అల్లు అర్జున్‌ కెరీర్‌లోని ఈ 23వ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కొన్ని రోజులుగా శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్‌ గెటప్‌ సరికొత్తగా ఉంటుందని, ఇందుకోసం అల్లు అర్జున్‌ ప్రత్యేకంగా మేకోవర్‌ కావాల్సి ఉంటుందని తెలిసింది. తాజాగా అల్లు అర్జున్‌ పాత్రకు సంబంధించిన కొన్ని లుక్స్‌ను ఫైనలైజ్‌ చేసే పనిలో లోకేష్‌ ఉన్నారట. ఈ వారంలోనే లుక్‌ టెస్ట్‌ను కూడా  ప్లాన్‌ చేశారని, ముంబైలో లుక్‌ టెస్ట్‌ జరుగుతుందని టాక్‌. ఈ ఏడాదే షూటింగ్‌ ప్రారంభించనున్నట్లుగా ఈ సినిమా అనౌన్స్‌మెంట్‌ సమయంలో చిత్రబృందం పేర్కొన్న సంగతి గుర్తుండే ఉంటుంది.

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