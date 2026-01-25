 షూటింగ్‌ షురూ | Allu Arjun is collaborating with director Atlee for a massive pan-India sci-fi film | Sakshi
షూటింగ్‌ షురూ

Jan 25 2026 6:00 AM | Updated on Jan 25 2026 6:00 AM

Allu Arjun is collaborating with director Atlee for a massive pan-India sci-fi film

చిన్న బ్రేక్‌ తర్వాత షూటింగ్‌ షురూ చేశారు అల్లు అర్జున్‌. ఆయన హీరోగా అట్లీ దర్శకత్వంలో ఓ భారీ బడ్జెట్‌ చిత్రం రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే. సన్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై కళానిధి మారన్‌ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకోన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. మృణాల్‌ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్, అనూ ఇమ్మాన్యూయేల్‌ నటించనున్నారనే ప్రచారం ఎప్పట్నుంచో జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

 కాగా, కొంత గ్యాప్‌ తర్వాత ఈ సినిమా కొత్త షెడ్యూల్‌ ముంబైలో ప్రారంభమైందని, అల్లు అర్జున్‌ ఈ షెడ్యూల్‌లో పాల్గొంటున్నారని బాలీవుడ్‌ సమాచారం. ఇటీవల ‘పుష్ప 2: ది రూల్‌’ సినిమా జపాన్‌లో విడుదల కాగా, ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా అల్లు అర్జున్‌ జపాన్‌ వెళ్లారు. తిరిగి ఆయన ఇండియాకు వచ్చి అట్లీ డైరెక్షన్‌లోని సినిమా షూటింగ్‌తో బిజీ అయ్యారని టాక్‌. 

అలాగే ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్‌ యాక్టర్స్‌ కాజోల్, జిమ్‌ సర్బ్‌ నటిస్తున్నారనే టాక్‌ కొత్తగా తెరపైకి వచ్చింది. అయితే ఈ అంశాలపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రం 2027లో విడుదల కానుందని తెలిసింది. ఇక అల్లు అర్జున్‌ హీరోగా లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా రూపొందనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ఈ ఏడాదే ప్రారంభం అవుతుంది.   
 

