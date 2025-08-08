 'వార్‌2'కు పోటీగా 'కూలీ'.. హిందీలో ఆమిర్‌ బిగ్‌ ప్లాన్‌ | Aamir khan team shuts down coolie distribution rumours In Bollywood | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'వార్‌2'కు పోటీగా 'కూలీ'.. ఆమిర్‌ బిగ్‌ ప్లాన్‌.. క్లారిటీ ఇచ్చిన టీమ్‌

Aug 8 2025 8:00 AM | Updated on Aug 8 2025 8:01 AM

Aamir khan team shuts down coolie distribution rumours In Bollywood

తమిళంలో  విడుదల కానున్న ' కూలీ ' సినిమా  హిందీ రిలీజ్‌ పంపిణీ వ్యవహారాల్లో ఆమిర్‌ ఖాన్‌ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నారంటూ కొద్దిరోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, తాజాగా  ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్ (ఎకెపి) ప్రతినిధి స్పందించారు. హీందీలో కూలీ సినిమా పంపిణీ వ్యూహంలో ఆమిర్‌ ఖాన్ ప్రమేయం ఉందంటూ వస్తున్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని ఆయన తెలిపారు. ఈ సినిమాలో ఖాన్ అతిధి పాత్రలో మాత్రమే నటిస్తున్నారని తన టీమ్‌ చెప్పుకొచ్చింది. బాలీవుడ్‌లో కూలీ సినిమా పంపిణీ విషయంలో  ఖాన్,  అతని టీమ్‌ నుంచి ఎవరూ జోక్యం చేసుకోలేదన్నారు. మిస్టర్ ఖాన్ ఏ ఎగ్జిబిటర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్‌కు ఎటువంటి కాల్స్ చేయలేదని తెలిపారు.

వార్‌2 సినిమాకు పోటీగా  దేశవ్యాప్తంగా కూలీ  ప్రీమియర్‌ షోలు  ప్రదర్శించాలని ఆమీర్‌ ప్లాన్‌ చేశాడని,  ఈ క్రమంలోనే  PVR-Inox CEO అజయ్ బిజ్లీకి నేరుగా ఫోన్ చేసినట్లు ఒక వార్త వైరల్‌ అయింది. అంతే కాకుండా కూలీ మూవీ కోసం ప్రైమ్ స్లాట్‌లను ఆయన కోరినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. వార్‌2ను దెబ్బకొట్టేందుకే  ఆమీర్‌ ఇలాంటి ప్లాన్‌ చేస్తున్నారని కొందరు చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో నేరుగా అమీర్‌ టీమ్‌ రంగంలోకి దిగింది. అవన్నీ కేవలం పుకార్లు మాత్రమేనని తెలిపింది.

కూలీ చిత్రంలో అతిధి పాత్రలో నటించాలని కోరినప్పుడు ఆమీర్‌ వెంటనే ఒప్పుకున్నారని గుర్తుచేశారు.  దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్, రజనీకాంత్‌తో ఆయనకున్న బంధానికి ఇదొక నిదర్శనమని క్లారిటీ ఇచ్చారు. కూలీ, వార్‌2 రెండు చిత్రాలు ఆగష్టు 14న ఇండియన్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద పోటీ పడనున్నాయి. దీంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 2

Varalakshmi Vratam 2025 : వరమహాలక్ష్మి వ్రతం, ముహూర్తం, పూజ,

photo 3

ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్‌ రిసెప్షన్‌, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వైఎస్సార్‌సీపీ విక్టరీ.. టీడీపీ కూటమికి విశాఖలో బిగ్‌ షాక్ (చిత్రాలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : ఓ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసిన మానసా వారణాసి (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Karumuri Venkat Reddy About DIG Praveen Comments 1
Video_icon

DIG ప్రవీణ్ పత్తేపారం కామెంట్స్.. కారుమూరి ఉగ్రరూపం
YSRCP Speed Up In Pulivendula ZPTC By-election Campaign 2
Video_icon

పులివెందులలో ZPTC ఉప ఎన్నిక ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్న YSRCP
Sali Gouraaram SI Praveen Harraments On Lady Constables 3
Video_icon

ఖాకీ డ్రెస్ వేసుకున్న కామాంధుడు
AP Aqua Farmers Fires On Donald Trump 4
Video_icon

ఆక్వాను ముంచిన ట్రంప్
Big Question Special Debate On TDP Rowdies Attack On MLC Ramesh Yadav 5
Video_icon

Big Question: పులివెందులలో పచ్చ సైకోలు ఒక్క సీటు కోసం వందలాది తలలు!
Advertisement
 