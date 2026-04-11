 జీడీపీకి ఎల్లెల్సీ నీరు
Sakshi News home page

Trending News:

జీడీపీకి ఎల్లెల్సీ నీరు

Apr 11 2026 4:13 PM | Updated on Apr 11 2026 4:13 PM

గోనెగండ్ల: తుంగభద్ర దిగువ కాలువ నీటిని అధికారులు గాజులదిన్నె ప్రాజెక్టు(జీడీపీ)లోకి మళ్లించారు. గోనెగండ్ల సెక్షన్‌కు చేరిన నీటిని 50 క్యూసెక్కుల నీరు ఎస్కేప్‌ చానల్‌ ద్వారా గాజులదిన్నె ప్రాజెక్ట్‌కు మళ్లించారు. డోన్‌, పత్తికొండ, దేవనకొండ తదితర ప్రాంతాలకు తాగునీరు సరఫరా చేసేందుకు ఎల్లెల్సీ ద్వారా నీటి ని జీడీపీలోకి మళ్లించినట్లు ఏఈ మహమ్మద్‌ అలీ శుక్రవారం తెలిపారు. అలాగే జీడీపీ కుడి కాలువ ద్వారా 150 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం జీడీపీలో 1.8 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందని తెలిపారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

ఆర్టెమిస్‌-2 గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌...నాసా విడుదల చేసిన (ఫొటోలు)

photo 2

శర్వానంద్‌ 'బైకర్‌' థాంక్యూ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‌లో తెలుగు హీరోయిన్‌ మానస వారణాసి (ఫోటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మండిపోతున్న ఎండలు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో యోగ భాగ్యం (ఫొటోలు)

Video

View all
Jeevan Reddy Explosive Interview After KCR Meet 1
Video_icon

కేసీఆర్ తో దోస్తీ...రేవంత్ తో కటీఫ్.. పొలిటికల్ ఫ్యూచర్‌పై క్లారిటీ..
Vaibhav Suryavanshi’s Fearless Batting Stuns IPL 2026 2
Video_icon

ఎవడైతే నాకేంటి .. I DONT CARE
US Agrees Iran Demands In the Presence of the Pakistani PM 3
Video_icon

పాక్ ప్రధాని ముందు ఇరాన్ డిమాండ్లకు ఒప్పుకున్న US
Vaibhav Suryavanshi Batting Agnaist RCB 4
Video_icon

15 ఏళ్ల కుర్రాడు ..15 బంతుల్లో RCB కి చుక్కలు చూపించాడు
TDP Leaders Fighting in Nandikotkur Nandyal District 5
Video_icon

బూతులు తిట్టుకుంటూ నడిరోడ్డుపై కొట్టుకున్న తెలుగు తమ్ముళ్లు
