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అమెరికాలో డీజిల్ ధరలు సరికొత్త రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. శుక్రవారం దేశవ్యాప్తంగా డీజిల్ సగటు ధర గ్యాలన్కు 5.85 డాలర్లకు చేరినట్లు అమెరికన్ ఆటోమొబైల్ అసోసియేషన్ (AAA) వెల్లడించింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో గ్యాలన్ డీజిల్ ధర సుమారు 3.71 డాలర్లుగా ఉండగా.. ఏడాది వ్యవధిలో భారీగా పెరిగింది.
డీజిల్ ధరల పెరుగుదలకు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధం, అంతర్జాతీయ ఇంధన సరఫరాల్లో ఏర్పడిన అంతరాయాలు ప్రధాన కారణాలుగా మారాయి. ఇరాన్ హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణాపై ఆంక్షలు విధించడంతో ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.
రవాణా, వ్యవసాయ రంగాలపై ప్రభావం
అమెరికాలో ట్రక్కులు, సరుకు రవాణా వాహనాలు, వ్యవసాయ యంత్రాలు, నిర్మాణ రంగంలోని భారీ యంత్రాలకు డీజిల్ కీలక ఇంధనం. డీజిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల రవాణా వ్యయాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రభావం క్రమంగా కిరాణా సరుకులు, దుస్తులు, ఫర్నిచర్ వంటి రోజువారీ వస్తువుల ధరలపై పడే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు అమెరికాలో పెట్రోల్ ధర కూడా భారీగా పెరిగింది. శుక్రవారం దేశవ్యాప్తంగా గ్యాసోలిన్ సగటు ధర గ్యాలన్కు సుమారు 4.14 డాలర్లకు చేరింది.
నాలుగేళ్ల రికార్డును అధిగమించిన డీజిల్
ప్రస్తుత డీజిల్ ధర 2022 జూన్లో నమోదైన గత రికార్డు 5.81 డాలర్లను అధిగమించింది. అప్పట్లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. తాజాగా ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా మరోసారి ఇంధన సరఫరాలపై ఒత్తిడి పెరిగింది.
నవంబర్లో అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఇంధన ధరల పెరుగుదల, జీవన వ్యయం పెరగడం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి రాజకీయంగా కూడా సవాలుగా మారుతోంది.
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