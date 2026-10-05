2,700 పిల్లుల చోరీ.. వాటితో ఏం చేస్తారు?

వియత్నాంలో సుమారు 2,700 పిల్లులను దొంగిలించి విక్రయించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 12 మంది పురుషులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తాము పిల్లులను దొంగిలించి విక్రయించినట్లు నిందితులు అంగీకరించినట్లు హోచి మిన్ సిటీ పోలీసులు తెలిపారు. దొంగిలించిన పిల్లులను ఆహారం కోసం వధించేందుకు తరలించినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
దర్యాప్తులో పిల్లులను పట్టుకునేందుకు ఉపయోగించే ఉచ్చులు, వాటి బొచ్చు తొలగించే యంత్రాలు, తూకం కొలిచే యంత్రాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు రాత్రివేళ చిన్న చిన్న బృందాలుగా మోటార్సైకిళ్లపై నివాస ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ పిల్లులను దొంగిలించేవారని పోలీసులు తెలిపారు.
చేప ముక్కలను ఎరగా వేసి..
ఇళ్లలో పిల్లులు ఉన్నాయని తెలిసిన చోట వాటి బయట చేప ముక్కలను ఎరగా వేసి ఉచ్చులు ఏర్పాటు చేసేవారని వియత్నాం ప్రభుత్వ మీడియా తెలిపింది. ఒక్కో బృందం రాత్రికి సగటున 4 నుంచి 10 పిల్లులను దొంగిలించేదని హోచి మిన్ సిటీ పోలీసు శాఖ అధికారిక పత్రికలో ప్రచురించిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
జులై 8న పోలీసులు 50 పిల్లులు, 2 తూకం యంత్రాలు, 55 పిల్లుల ఉచ్చులు, 14 సంచులు, 13 మొబైల్ ఫోన్లు, 7 మోటార్సైకిళ్లు, 2 బొచ్చు తొలగించే యంత్రాలు, 67 లక్షల వియత్నామీస్ డాంగ్ నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీని విలువ సుమారు 257 అమెరికా డాలర్లు, 195 బ్రిటిష్ పౌండ్లు. అనంతరం 12 మంది అనుమానితులను విచారించగా, సుమారు 2,700 పిల్లులను దొంగిలించినట్లు వారు అంగీకరించారని పోలీసులు తెలిపారు.
రక్షించిన 50 పిల్లుల్లో 13ను వాటి యజమానులకు అప్పగించారు. మిగిలిన వాటిని హేవ్పాజ్ జంతు సంక్షేమ కేంద్రంలో సంరక్షిస్తున్నారు. జంతు సంరక్షణ సంస్థ హ్యూమేన్ వరల్డ్ ఫర్ యానిమల్స్ ప్రకారం, వియత్నాంలో ప్రతి ఏడాది సుమారు 50 లక్షల కుక్కలు, 10 లక్షల పిల్లులను మాంసం కోసం పట్టుకుని, దొంగిలించి, అక్రమంగా రవాణా చేసి వధిస్తున్నట్లు అంచనా. దేశంలో కుక్క, పిల్లి మాంసం తినడం చట్టబద్ధమే. అయితే విక్రేతలు జంతువుల మూలాన్ని చూపించే అనుమతులు కలిగి ఉండాలి.
అయితే ప్రజల వైఖరిలో మార్పు వస్తోందని జంతు హక్కుల కార్యకర్తలు చెబుతున్నారు. 2023లో నిర్వహించిన ఒక సర్వేలో 71% మంది పిల్లి మాంసం వినియోగం, వ్యాపారంపై నిషేధానికి మద్దతు తెలిపారు. ముఖ్యంగా యువత, పెంపుడు జంతువుల యజమానుల్లో వ్యతిరేకత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సర్వే వెల్లడించింది. జూన్లోనూ మరో పిల్లుల దొంగతనం ముఠాను అధికారులు ఛేదించి, వధ కోసం తరలిస్తున్న 400కు పైగా పిల్లులను రక్షించినట్లు జంతు సంక్షేమ సంస్థ తెలిపింది.