వియత్నాం విమానాశ్రయంలో భారత టూరిస్టుల ప్రవర్తన నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త హర్ష్ గోయెంకా ఇటీవల ఎక్స్ వేదికగా చేసిన పోస్ట్ వైరల్గా మారింది. దేశాల్లో భారతీయుల ప్రవర్తన, సివిక్ సెన్స్పై ప్రశ్నల్ని లేవనెత్తినపోస్ట్ ఈ చర్చకు దారితీసింది. అసలు ఏం జరిగింది?
వియత్నాంలోని ఒక విమానాశ్రయంలో భారతీయ పర్యాటకులు కొందరు నేలపై గుంపుగా కూర్చుని ఇంటి నుంచి తెచ్చుకున్న ఆహారం తింటున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఈ వీడియోను షేర్ చేసిన హర్ష్ గోయెంకా కీలక విమర్శలు చేశారు. భారతీయ పర్యాటకులకు వియత్నాం ఇష్టమైన గమ్యస్థానంగా మారుతోందని, అయితే అక్కడి విమానాశ్రయాలను, ఇతర ముఖ్యమైన ప్రదేశాలను ఇలా 'పిక్నిక్ స్పాట్లు'గా మార్చి ఆహారాన్ని చెల్లాచెదురుగా పారేయడంపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. విదేశాల్లో భారతీయ టూరిస్టుల ప్రతిష్ట దెబ్బతినే ప్రమాదం లేక పోలేదని హెచ్చరించారు. మన వాళ్లు సివిక్ సెన్స్ ఎపుడు నేర్చుకుంటారు? అని ప్రశ్నించారు. ఇండియన్ టూరిస్టుల ప్రవర్తనపై కొంత మంది నెటిజన్లు కూడా అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
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Vietnam has become a favourite new destination for Indian travellers. But if we turn their airports into picnic spots, spreading food and litter, we risk becoming very unpopular tourists. When will we learn to travel with civic sense? 😮 https://t.co/pCSC63GHRH
— Harsh Goenka (@hvgoenka) November 7, 2026
నెటిజన్లు స్పందన
విదేశాల్లో భారత పర్యాటకులపై ఉన్న అభిప్రాయాన్ని ఈ ఘటన మరింత బలపరిచేలా ఉందని కొంతమంది వ్యాఖ్యానించారు. విమానాశ్రయాలు అందరూ ఉపయోగించే అంతర్జాతీయ ప్రాంతాలని, ఇలాంటి ప్రవర్తన ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుందని చాలామంది విమర్శించారు. సింగపూర్ వంటి దేశాల్లో ఇలా ప్రవర్తించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇలా క్రమశిక్షణ పాటించని వారి పాస్పోర్ట్లను రద్దు చేయాలని ఒక నెటిజన్ అభిప్రాయపడ్డారు. వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి కూడా ఇంటి ఆహారాన్ని మోసుకెళ్లడం ఎందుకని, ప్రయాణం అంటే స్థానిక ఆహారం, సంస్కృతిని అన్వేషించడమేనని మరొకరు పేర్కొన్నారు.
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సమర్థించిన నెటిజన్లు
మన సంస్కృతిలో ప్రయాణాల్లో ఇంటి ఆహారాన్ని తీసుకెళ్లడం సహజమేనని, విమానాశ్రయంలో ఎక్కువ రద్దీ లేనప్పుడు, పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకున్నంత కాలం ఇలా తినడంలో తప్పులేదని కొందరు సమర్థించారు.