అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్యప్రాచ్యంలోని ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు ముగింపు పలికే కీలక ఒప్పందం ఆదివారం కుదరనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిన వెంటనే.. ప్రపంచ వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి అన్ని దేశాలకు అందుబాటులోకి వస్తుందని వెల్లడించారు.
ఈ ఒప్పందాన్ని మాజీ అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా ఒప్పందంతో పోలుస్తూ, తన ఒప్పందం దానికి 'పూర్తిగా వ్యతిరేకం' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. గతంలో జరిగిన ఒప్పందం ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను సాధించే మార్గాన్ని సులభతరం చేసింది. అయితే.. తాను ప్రతిపాదించిన కొత్త ఒప్పందం అణ్వాయుధాల అభివృద్ధికి పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేస్తుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్కు ఇకపై అణ్వాయుధాలను తయారు చేసే ఉద్దేశం ఉండదని, కొనుగోలు చేయడం లేదా అభివృద్ధి చేయడం కూడా జరగదని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అమెరికా-ఇరాన్ సంబంధాలు గత ప్రభుత్వాలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం మరింత మెరుగ్గా ఉన్నాయని కూడా ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ సందర్భంగా ఇరాన్ వద్ద ఉన్న యురేనియం నిల్వల అంశాన్ని కూడా ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. అవసరమైన సమయంలో అమెరికా ఆ నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకుని వాటిని నిర్వీర్యం చేస్తుందని తెలిపారు. అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన Northrop B-2 Spirit బాంబర్ల సహాయంతో భూగర్భంలో ఉన్న అణు పదార్థాలను వెలికితీసి వాటిని నాశనం చేసే ప్రక్రియ చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు.
అయితే.. ఈ ప్రక్రియ సాఫీగా పూర్తికావాలని ఆశిస్తున్నప్పటికీ, ఇరాన్ ఒప్పంద నిబంధనలను అమలు చేయడంలో విఫలమైతే అమెరికా వద్ద ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొల్పడమే ఈ ఒప్పందం ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒప్పందం నిజంగా అమల్లోకి వస్తే మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో పాటు అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.