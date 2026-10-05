అమెరికాలోని టెక్సాస్కు చెందిన స్టీవ్ మార్టిన్ అనే వ్యక్తి తన ఇంట్లో ఎన్నో ఏళ్లుగా పేపర్వెయిట్గా ఉపయోగిస్తున్న వస్తువు సాధారణ పాత వస్తువు కాదని, 160 ఏళ్లకు పైగా నాటి సజీవ పేలుడు పదార్థం అని తేలింది. అమెరికా అంతర్యుద్ధం కాలానికి చెందిన ఆర్టిలరీ షెల్ను ఆయన ప్రమాదం లేని నకిలీ గుండుగా భావించారు. అయితే సైనిక అనుభవం ఉన్న ఓ వ్యక్తి దాన్ని పరిశీలించి అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో అసలు విషయం బయటపడింది.
అటాస్కోసా కౌంటీకి చెందిన మార్టిన్కు ఈ వస్తువు ఆయన కుమారుడి ద్వారా లభించింది. ఆయన కుమారుడు చేపలు పడుతుండగా దాన్ని గుర్తించాడు. సుమారు 20 పౌండ్ల బరువున్న ఈ వస్తువును మార్టిన్ పనిమీద ఉన్న బల్లపై పేపర్వెయిట్గా పెట్టుకున్నారు. ఇంటికి వచ్చిన అతిథులు కూడా దాన్ని తరచూ చేతిలోకి తీసుకుని పరిశీలించేవారు. ఇది పేలని పాత సైనిక వస్తువు మాత్రమేనని మార్టిన్ సహా అందరూ భావించారు.
అసలు నిజం గుర్తింపు
అయితే సైనిక నేపథ్యం ఉన్న ఓ ట్రక్ డ్రైవర్ దాన్ని చూసి అనుమానించాడు. అది నిజమైన ఆర్టిలరీ గుండును పోలి ఉందని, అందులో పేలుడు పదార్థం ఉండే అవకాశం ఉందని మార్టిన్ను హెచ్చరించాడు. దీంతో ఆయన అటాస్కోసా కౌంటీ షెరీఫ్ కార్యాలయానికి సమాచారం ఇచ్చారు. అధికారులు జాయింట్ బేస్ శాన్ ఆంటోనియో-లాక్లాండ్ నుంచి పేలుడు పదార్థాల నిర్వీర్య బృందాన్ని రప్పించారు.
నిపుణులు దాన్ని పరిశీలించి ప్యారట్ రౌండ్గా గుర్తించారు. అంటే అమెరికా అంతర్యుద్ధం కాలంలో ఉపయోగించిన ప్యారట్ తుపాకీ కోసం రూపొందించిన పేలుడు ఆర్టిలరీ గుండు. 160 ఏళ్లకు పైగా గడిచినా అది ఇంకా పేలే సామర్థ్యంతోనే ఉందని నిపుణులు నిర్ధారించారు.
ప్రమాదాన్ని నివారించేందుకు ఆ గుండును శాన్ ఆంటోనియోకు ఉత్తరంగా ఉన్న క్యాంప్ బులిస్లోని పేలుడు పదార్థాల శిక్షణ ప్రాంతానికి తరలించి సురక్షితంగా పేల్చివేశారు. ఈ ఘటనలో ఎవరూ గాయపడలేదు. పాత సైనిక ఆయుధాలు చారిత్రక వస్తువుల్లా కనిపించినప్పటికీ, వాటిలో ప్రమాదకర పేలుడు పదార్థాలు మిగిలి ఉండే అవకాశం ఉందని ఈ ఘటన మరోసారి స్పష్టం చేసింది.