కాలువలో చిక్కుకున్న షార్క్‌ చేప.. లక్షలాది మంది వచ్చి..

దక్షిణ కొరియాలోని బుసాన్ నగరంలో ఎత్తైన భవనాలు, రైల్వే స్టేషన్కు సమీపంలో ఉన్న ఓ కాలువలోకి సెప్టెంబర్ 18న అనూహ్యంగా ఒక షార్క్ చేప ప్రవేశించింది. సముద్రంలో స్వేచ్ఛగా తిరగాల్సిన ఆ జీవి.. కాలువలోనే చిక్కుకుపోయింది. బయటకు వెళ్లే దారి దొరకక అక్కడే తిరుగుతూ ఉండిపోయింది. దాని పరిస్థితిని గమనించిన స్థానికులు మొదట ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ తర్వాత ఆ సొరచేపపై జాలి చూపించారు. రోజులు గడిచేకొద్దీ దాన్ని చూసేందుకు జనం పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. చివరకు ఆ సొరచేప ఓ నగరానికే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారిపోయింది.
ఆ సొరచేపకు స్థానికులు పెట్టుకున్న ముద్దుపేరు ‘బుకాంగ్-ఐ’. బుసాన్ నగరంలోని నార్త్ పోర్ట్ పేరుతో దానికి ఈ పేరు పెట్టారు. సుమారు 3 మీటర్ల పొడవున్న ఆడ డస్కీ సొరచేప అది. అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉన్న జాతికి చెందిన ఈ జీవి కాలువలో చిక్కుకుపోవడం అధికారులకు కొత్త సవాలుగా మారింది.
సొరచేపను చూసేందుకు లక్షల మంది
సాధారణంగా వారాంతాల్లో సుమారు 2,000 మంది సందర్శకులు వచ్చే వాటర్ఫ్రంట్ పార్కుకు, బుకాంగ్-ఐ రాకతో జనం పోటెత్తారు. అక్టోబర్ 20 నాటికి 16 లక్షల మందికిపైగా దాన్ని చూసేందుకు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దాని చుట్టూ వీడియోలు తీసేవారు, ఫొటోలు దిగేవారు, ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు చేసేవారు కనిపించేవారు. బుసాన్ నగరానికి అది ఓ ప్రముఖ ఆకర్షణగా మారిపోయింది.
అయితే, ఈ సందడి సొరచేపకు ఇబ్బందిగా మారింది. కొందరు సందర్శకులు టార్చిలైట్లు, లేజర్ కాంతులను నీటిపై పడేలా చేయడం ప్రారంభించారు. దీంతో సొరచేప భయపడి వేగంగా కదిలేది. ఒకసారి కాంతిని తప్పించుకునేందుకు మలుపు తిరిగిన సమయంలో కాలువ గోడను ఢీకొట్టిన దృశ్యాలు వీడియోలో నమోదయ్యాయి. దాని ముక్కుపై గాయమైనట్లు జాతీయ మత్స్య పరిశోధనా సంస్థ గుర్తించింది.
రాత్రివేళల్లో యూట్యూబర్ల కాపలా
ఈ పరిస్థితిని చూసిన కొందరు యూట్యూబర్లు సొరచేపను కాపాడాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దక్షిణ కొరియాలో ఇటువంటి స్వచ్ఛంద పర్యవేక్షక బృందాలను ‘జాగ్యోంగ్డాన్’ అని పిలుస్తారు. వారు రాత్రివేళల్లో హై-విజిబిలిటీ జాకెట్లు ధరించి, సెల్ఫీ స్టిక్లు, కెమెరాలతో కాలువ పరిసరాల్లో కాపలా కాసేవారు.
ఎవరైనా టార్చిలైట్లు లేదా లేజర్ కాంతులను నీటిపై పడేలా చేస్తే వెంటనే హెచ్చరించేవారు. సొరచేపకు ఇబ్బంది కలిగించవద్దని సందర్శకులకు నచ్చజెప్పేవారు. తమ పర్యవేక్షణను యూట్యూబ్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసేవారు. దీంతో వారి వీడియోలకు లక్షలాది వీక్షణలు వచ్చాయి.
చోయ్ వోన్-జిన్, నా టే-సూ వంటి యూట్యూబర్లు ఈ కార్యక్రమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. రాత్రి వేళల్లో సొరచేపకు విశ్రాంతి అవసరమని, దాన్ని కాంతులతో భయపెట్టవద్దని వారు కోరారు. పార్కులోకి అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజామున 5 గంటల వరకు సందర్శకుల ప్రవేశంపై ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని అమలు చేయడం కష్టమని వారు చెప్పారు.
మరోవైపు, బుకాంగ్-ఐ స్థానికుల అభిమానాన్ని కూడా సంపాదించుకుంది. దాని పేరుతో జ్ఞాపికలు తయారయ్యాయి. బుసాన్ నగరం దానికి గౌరవ ప్రచార రాయబారి హోదా ఇచ్చింది. దాన్ని చూసేందుకు జనం రావడంతో పరిసరాల్లోని దుకాణాల అమ్మకాలు కూడా పెరిగాయి. దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే-మ్యుంగ్ సైతం అక్టోబర్ మధ్యలో కాలువను సందర్శించారు.
రెండు ప్రయత్నాలు విఫలం.. చల్లబడుతున్న నీటితో ఆందోళన
బుకాంగ్-ఐని సముద్రంలోకి పంపేందుకు అధికారులు సెప్టెంబర్ 29న తొలిసారి ప్రయత్నించారు. పడవల నుంచి నీటిని బలంగా చిమ్ముతూ దాన్ని కాలువ బయటకు నడిపించాలని చూశారు. కానీ అది తప్పించుకుని తిరిగి కాలువలోకి వెళ్లిపోయింది. అక్టోబర్ 2న వలల సాయంతో చేసిన రెండో ప్రయత్నం కూడా విఫలమైంది. సొరచేప వలపై నుంచి దూకి తిరిగి కాలువలోకి చేరింది.
అధికారులు దాన్ని బలవంతంగా బయటకు పంపేందుకు ప్రయత్నిస్తే మరింత ప్రమాదం ఎదురవుతుందని నిపుణులు హెచ్చరించారు. దీంతో కొంతకాలం అది తనంతట తానే సముద్రంలోకి వెళ్లిపోతుందని ఎదురుచూశారు. అయితే, కాలువలో ఉండటంతో అది సరిగ్గా ఆహారం తీసుకుంటున్నట్లు కనిపించకపోవడం, నీటి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతుండటం ఆందోళన కలిగించాయి.
నిపుణుల ప్రకారం, నీటి ఉష్ణోగ్రతలు 15 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువకు పడిపోతే ఈ సొరచేపల శరీర విధులపై ప్రభావం పడవచ్చు. సుమారు 11 డిగ్రీల వద్ద వాటి మనుగడ ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది. ఈ కారణాలతో అధికారులు మూడో ప్రయత్నానికి సిద్ధమయ్యారు.
మూడో ప్రయత్నంలో విజయం.. సముద్రంలోకి బుకాంగ్-ఐ
అక్టోబర్ 21న అధికారులు, కోస్ట్గార్డ్ సిబ్బంది కలిసి మూడోసారి రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. తేలియాడే వేదికకు వలను అమర్చి, దాని సాయంతో సొరచేపను కాలువ ముఖద్వారం వైపు నడిపించారు. వేదికను ముందుకు కదిలించేందుకు ఇరువైపులా ఉన్న సిబ్బంది తాళ్లను లాగారు. సొరచేప తిరిగి కాలువలోకి వెళ్లకుండా అదనపు వలలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఉదయం ప్రారంభమైన ఈ ప్రయత్నం గంటలపాటు కొనసాగింది. మొదట సొరచేప కాలువ ముఖద్వారం వద్దే ఉండిపోయినా, చివరకు బయటకు వెళ్లింది. దాన్ని సముద్రంలోకి పంపడంలో మూడో ప్రయత్నం విజయవంతమైందని దక్షిణ కొరియా సముద్ర వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
బుకాంగ్-ఐ కథ అక్కడితో ముగిసినా, అది లేవనెత్తిన ప్రశ్నలు మాత్రం కొనసాగుతాయి. సముద్ర జలాలు వేడెక్కడం వల్ల సొరచేపలు తీర ప్రాంతాలకు ఎక్కువగా వస్తున్నాయా అనే అంశంపై నిపుణులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది తొలి ఆరు నెలల్లో దక్షిణ కొరియా తూర్పు తీరంలో 46 పెద్ద సొరచేపలు కనిపించాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో నమోదైన 12 ఘటనలతో పోలిస్తే ఇది భారీ పెరుగుదల. బుకాంగ్-ఐ ఘటన ఓ సముద్ర జీవిని కాపాడేందుకు సామాన్యులు, సామాజిక మాధ్యమాల వేదికలు ఎలా కలిసివచ్చాయో చూపించింది.