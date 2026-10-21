అమెరికాకు రష్యా డీజిల్‌ సరఫరా.. రేపే తొలి నౌక!

అమెరికాకు డీజిల్ సరఫరా చేసేందుకు రష్యా తొలి ట్యాంకర్ను గురువారం (అక్టోబర్ 22) పంపించనుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంలో భాగంగా ఈ రవాణా చేపడుతున్నట్లు రష్యా ఉప ప్రధాని అలెగ్జాండర్ నోవాక్ వెల్లడించారు. తొలి నౌకలో 40 వేల టన్నుల డీజిల్ ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నట్లు వార్తా సంస్థలు తెలిపాయి. ఇంధన సరఫరాకు సంబంధించిన ఒప్పంద పత్రాల ప్రక్రియ తుది దశలో ఉందని వివరించారు.
ఎగుమతులపై ఆంక్షల సడలింపు
దేశీయంగా ఇంధన కొరతను ఎదుర్కొనేందుకు రష్యా గతంలో డీజిల్ ఎగుమతులపై స్వీయ ఆంక్షలు విధించింది. రిఫైనరీలపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడుల ప్రభావంతో సరఫరా సమస్యలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, అక్టోబర్ 9న ట్రంప్తో కుదిరిన ఒప్పందం అనంతరం ఎగుమతులపై ఆంక్షలను రష్యా సడలించింది. అమెరికాతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఇంధన సరఫరాలను పెంచడమే ఈ చర్య వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం.
మరిన్ని సరఫరాలకు ప్రణాళిక
తొలి నౌక తర్వాత కూడా మరింత డీజిల్ రవాణా కొనసాగుతుందని నోవాక్ తెలిపారు. అయితే, రిఫైనరీల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, రష్యా దేశీయ అవసరాలను బట్టి ఎగుమతులు క్రమంగా పెరుగుతాయని స్పష్టం చేశారు. ఏడాది చివరి నాటికి ఎగుమతులను పూర్తిస్థాయికి తీసుకెళ్లాలని మాస్కో లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ధరలపై ప్రభావం ఎంత?
ప్రపంచ మార్కెట్లో డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలన్నది ఈ ఒప్పందం వెనుక అమెరికా లక్ష్యాల్లో ఒకటి. ఒప్పందం తర్వాత అంతర్జాతీయ డీజిల్ ధరలు 5–6 శాతం తగ్గాయని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. అయితే, తొలి రవాణా పరిమాణం ఒక్కటే ప్రపంచ మార్కెట్పై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపుతుందని చెప్పలేం. ఈ ఒప్పందం ఉక్రెయిన్తో అమెరికా సంబంధాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. ఇంధన ధరల ఉపశమనం, రష్యాపై ఆర్థిక ఒత్తిడి కొనసాగింపు మధ్య వాషింగ్టన్ ఎలాంటి సమతూకం పాటిస్తుందన్నది కీలకంగా మారింది.
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