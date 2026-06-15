ఆరుగురి దుర్మరణం
రియో డీ జనీరియో: బ్రెజిల్లో ఆదివారం ఉదయం రెండు హెలికాప్టర్లు వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తూ అనూహ్యంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో వాటిలోని ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రియో డీ జనీరియో నగరం పశ్చిమం వైపు గగనతలంలో ఈ ఘటన జరిగింది.
కూలిన హెలికాప్టర్ ఒకటి నేరుగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల షోరూమ్పై పడింది. దీంతో వాహనాలు దిగ్ధమయ్యాయి. విషయం తెల్సి అగ్నిమాపక దళ సిబ్బంది హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకుని మంటల్ని ఆర్పేశారు. హెలికాప్టర్లు ఢీకొనడానికి సాంకేతిక లోపమా? లేదా పైలట్ల తప్పిదమా? అనేది ఇంకా తేలాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనపై బ్రెజిల్ ప్రభుత్వం దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది.