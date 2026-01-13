భారతీయ విద్యార్థులకు షాక్.. ఆస్ట్రేలియా వీసా నియమాలలో కీలక మార్పులు

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ఆస్ట్రేలియాలో చదువు కొనసాగించాలని కలలుకంటున్న భారతీయ విద్యార్థులకు మరో పెద్ద షాక్ ఎదురైంది. ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం విద్యార్థి వీసా నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు చేస్తూ భారతదేశాన్ని ‘అత్యధిక రిస్క్’ కేటగిరీ (Assessment Level 3 – AL3)లో ఉంచింది.
ప్రధాన మార్పులు
- భారతదేశం AL3 కేటగిరీకి: ఇంతవరకు AL2లో ఉన్న భారత్ ఇప్పుడు AL3లోకి పడిపోయింది.
- డాక్యుమెంటరీ అవసరాలు: విద్యార్థులు తమ ఆర్థిక స్థితి, విద్యా అర్హతలకు మరింత బలమైన రుజువులు సమర్పించాలి.
- బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు: ఆర్థిక స్థితి నిరూపణ కోసం నేరుగా బ్యాంక్ ధృవీకరణ అవసరం.
- డిగ్రీల ధృవీకరణ: విద్యా అర్హతలు సంబంధిత సంస్థల నుండి నేరుగా ధృవీకరించబడతాయి.
భారతదేశం ఆస్ట్రేలియాకు అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ విద్యార్థి వనరులలో ఒకటి. ప్రస్తుతం 1.4 లక్షల మంది భారతీయ విద్యార్థులు అక్కడ చదువుతున్నారు. ఈ మార్పులు 2026 జనవరి 8 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, భూటాన్ కూడా అదే ‘హై రిస్క్’ విభాగంలో ఉంచబడ్డాయి. ఇటీవలి కాలంలో భారతదేశంలో నకిలీ డిగ్రీ రాకెట్లు, వీసా మోసం కేసులు పెరగడం వల్ల ఆస్ట్రేలియా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మార్పుల వల్ల దక్షిణాసియా విద్యార్థులకు ఆస్ట్రేలియాలో ప్రవేశం మరింత కఠినతరం అవుతుంది.