రియాద్‌ విమానాశ్రయంపై మళ్లీ దాడి

శనివారం జరిగిన దాడిలో హైదరాబాదీ సహా 13 మంది మృతి
300 మంది క్షతగాత్రుల్లో 11 మంది భారతీయులు
ఎయిర్పోర్టును మూసేసిన సౌదీ
కైరో: సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్లోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై మూడోసారి ఆదివారం కూడా హౌతీ రెబెల్స్ దాడికి తెగబడ్డారు. విమానాశ్రయంలోని ప్యాసింజర్ టెర్మినల్ను క్షిపణి ఢీకొట్టిందని అధికారులు తెలిపారు. అయితే, విమానాశ్రయాన్ని అంతకుముందే మూసివేయడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. శనివారం హౌతీ రెబెల్స్ జరిపిన క్షిపణి దాడిలో 13 మంది చనిపోగా, మరో 10 మంది భారతీయులు సహా 300 మందికిపైగా గాయపడ్డారు.
క్షతగాత్రుల్లో కొందరికి విషమంగా ఉందని సమాచారం. ఆ దేశంలోని విమానాశ్రయాలే లక్ష్యంగా మరిన్ని దాడులు తప్పవంటూ హౌతీలు చేసిన హెచ్చరికలతో సౌదీ ప్రభుత్వం విమానాశ్రయాన్ని మూసేసింది. ఆదివారం రాత్రి 9గంటల వరకు కింగ్ ఖలీద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టులో కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. రాజధాని నగరంలోని స్కూళ్లకు కనీసం వారంపాటు ఆన్లైన్ క్లాసులు నిర్వహించాలని ఆదేశించామని ఆదివారం తెలిపింది.
శనివారం విమానాశ్రయంలోని దేశీయ సర్వీసులను నిలిపి ఉంచే నంబర్ 3, 4 టెర్మినళ్లపై జరిగిన ఈ దాడిలో మరణించిన వారిలో నలుగురు సౌదీ పౌరులతో భారత్, అమెరికా, ఈజిప్టు, జోర్డాన్, సిరియా, సూడాన్, బంగ్లాదేశ్, పాలస్తీనాకు చెందిన వారున్నారని అధికారులు తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు వేర్వేరు ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స జరుగుతోందని చెప్పారు. ఈ విమానాశ్రయంపై నాలుగు రోజుల క్రితం జరిగిన దాడిలో ముగ్గురు చనిపోవడం తెలిసిందే.
సౌదీ వద్ద ప్రస్తుతం గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు కొరత ఏర్పడింది. ఇప్పటికే, ఇరాన్తో యుద్ధం కారణంగా అమెరికా వద్ద తగినంత సంఖ్యలో లేకపోవడంతో, ఆ దేశం వీటిని సమకూర్చాలంటూ ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ , ఈజిప్టులను కోరింది. ఇలా ఉండగా, రాజధాని సనాపై సౌదీ ఆదివారం జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో ఆరుగురు మృతి చెందినట్లు హౌతీలు ఆరోపించారు. రియాద్ విమానాశ్రయంపై హౌతీ రెబెల్స్ వరుసగా దాడులకు పాల్పడటాన్ని భారత్ ఖండించింది.
హైదరాబాద్ ఐటీ నిపుణుడు మృతి
సాక్షి, సిటీబ్యూరో: రియాద్ విమానాశ్రయంపై శనివారం జరిగిన దాడిలో హైదరాబాద్లోని మెహిదీపట్నానికి చెందిన ఐటీ నిపుణుడు మహమ్మద్ యూసుఫ్ (46) ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఉమ్రా యాత్ర నిమిత్తం మదీనా వెళ్లేందుకు కుటుంబంతో ఈ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. మధ్యాహ్నం జరిగిన ఈ దాడిలో యూసఫ్ తీవ్ర గాయాలతో ప్రాణాలు కోల్పోగా, భార్య, కుమారులు, కుమార్తె గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులు రియాద్ ఆసుపత్రి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిలో ఒక కుమారుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఘటనపై విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని పేర్కొన్నారు.