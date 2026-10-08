 బస్సులపై దాడి.. 33 మంది దుర్మరణం | Russian Strikes Intensify Across Ukraine | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బస్సులపై దాడి.. 33 మంది దుర్మరణం

Oct 8 2026 7:02 PM | Updated on Oct 8 2026 8:01 PM

Russian Strikes Intensify Across Ukraine

కీవ్‌: ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా బీభత్సం సృష్టించింది. ప్రజా రవాణా లక్ష్యంగా రష్యా సైన్యం గ్లైడ్ బాంబ్‌ల వర్షం కురిపించింది. ఈ దాడిలో బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్న 33 మంది సామాన్యులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 18మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

తూర్పు భాగంలో రష్యా బలగాలకు అతి దగ్గరగా..ఉక్రెయిన్ సైన్యానికి కీలకమైన రక్షణ ప్రాంతమైన ఫ్రంట్‌లైన్ సిటీ క్రమటోర్స్క్ నగరంలో రష్యా జరిపిన భీకర గ్లైడ్ బాంబ్ దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో భారీ ఎత్తున ప్రాణ నష్టం సంభవించడంపై ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమీర్ పుతిన్‌ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ఈ ఘోర ప్రమాదంపై దొనెత్స్క్ గవర్నర్ వాదిమ్ ఫిలాష్కిన్ మాట్లాడుతూ.. ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న బస్సులపై రష్యా బలగాలు ఉద్దేశ పూర్వకంగానే ఈ దాడికి పాల్పడ్డాయని ఆరోపించారు. బస్సు పూర్తిగా మంటల్లో చిక్కుకున్న దృశ్యాలు, రోడ్డుపై చెల్లాచెదురైన శిథిలాలను ఉక్రెయిన్ అటార్నీ జనరల్ కార్యాలయం విడుదల చేసింది. భద్రతా పరిస్థితి క్షీణించడంతో క్రమటోర్స్క్, స్లోవియాన్స్క్ ప్రాంతాలలో ప్రజా రవాణాను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. అక్కడి ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిపోవాలని గవర్నర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

మధ్య ఉక్రెయిన్‌ ప్రిలుకి నగరంలో రష్యా జరిపిన మరో దాడిలో ఐదు అంతస్తుల నివాస భవనం నేలమట్టమైంది. ఐదుగురు పిల్లలతో సహా మొత్తం 22 మంది ఈ దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు బీబీసీ నివేదించింది. రాజధాని కీవ్ చుట్టూ కూడా దాడులు పెరిగాయి. గురువారం జరిగిన దాడుల్లో ముగ్గురు మృతి చెందగా, మరో 14 మంది గాయపడినట్లు మేయర్ విటాలి క్లిట్చ్కో వెల్లడించారు. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

పెరుగుతున్న ప్రాణనష్టాలు  
ఉక్రెయిన్‌లో పౌర మరణాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయని ఐక్యరాజ్యసమితి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. గతేడాదిలో మొత్తం జరిగిన ప్రాణ నష్టంతో పోలిస్తే.. ఈ ఏడాది తొలి ఎనిమిది నెలల్లోనే ఉక్రెయిన్‌లో ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఐరాస తెలిపింది. దొనెత్స్క్ ప్రాంతంలోని కీలక నగరాలను కైవసం చేసుకునేందుకు రష్యా ఈ విధ్వంసకర వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది.

ఈ దాడులపై  ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ జెలెన్‌స్కీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రష్యా ఉద్దేశ పూర్వకంగానే పౌరులను టార్గెట్ చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎలాంటి సైనిక లక్ష్యాలు లేని ప్రాంతాలపై రష్యా మళ్లీ మళ్లీ దాడులకు పాల్పడుతోందని ఉక్రెయిన్ అధికారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 

కాగా, ఈ దాడుల నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతంలో అధికారులు ప్రజా రవాణాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. రష్యా దాడులను ఖండించిన ఆయన, ఉక్రెయిన్‌కు అదనపు వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు తక్షణమే అందించాలని అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య దేశాలను కోరారు. 

ఇదీ చదవండి : ఉక్రెయిన్ వార్ వేళ బిగ్ ట్విస్ట్.. ట్రంప్ లక్ష కోట్ల మాస్టర్ ప్లాన్!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీవిష్ణు కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ మూవీ ప్రెస్‌మీట్.. (ఫోటోలు)
photo 2

జిమ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి కసరత్తులు చూశారా?.. (ఫోటోలు)
photo 3

ది ప్యారడైజ్‌ ఏషనాగుల కట్టమీద సాంగ్‌ వర్కింగ్ స్టిల్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల లేటెస్ట్ ఫోటోలు
photo 5

విజయవాడ : విద్యుత్ కాంతులతో వెలిగిపోతున్న ఇంద్రకీలాద్రి (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Warning to Chandrababu Govt Over YSRCP Office Demolished 1
Video_icon

తాడేపల్లి YSRCP పార్టీ ఆఫీస్ కూల్చివేత అంబటి స్టాంగ్ వార్నింగ్
Janasena MLA Chirri Balaraju Close Friend Sensational Video 2
Video_icon

జనసేన MLA చిర్రి బాలరాజు సన్నిహితురాలు సంచలన వీడియో
Prabhas Birthday Special Fauzi Teaser To Release On Oct 23 3
Video_icon

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కు పండగే..! ఫౌజీ నుంచి 3 నిమిషాల టీజర్..
SEC Ready For local body elections In AP 4
Video_icon

ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలకు SEC రెడీ
Shocking Incident in Chennai Car Plunges Into Huge Road Pothole 5
Video_icon

Viral: చెన్నైలో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డుపై భారీ గుంతలోకి దూసుకెళ్లిన కారు
Advertisement
 