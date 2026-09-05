నల్లటి మాస్కులు ధరించి రోడ్లపైకి వందలాది మంది

బ్రిటన్లోని డోవర్ పోర్టులో మాస్కులు ధరించి పెద్ద సంఖ్యలో ఆందోళనకారులు నిరసన చేపట్టడంతో తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఫెర్రీ టెర్మినల్ వద్ద ప్రస్తుతం నిరసన జరుగుతున్న విషయాన్ని కెంట్ పోలీసులు ధ్రువీకరించారు. ఆందోళనకారులతో పోలీసులు మాట్లాడుతున్నట్లు తెలిపారు. పోర్టులోకి వెళ్లే, బయటకు వచ్చే వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు.
ఘటనాస్థలికి సంబంధించిన చిత్రాల్లో వందలాది మంది నిరసనకారులు నల్ల దుస్తులు ధరించి, ముఖాలను కప్పుకుని ఉన్నట్లు కనిపించింది. దీంతో డోవర్ ప్రాంతంలో రోడ్డు రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. నిరసన కారణంగా నిర్ణీత ప్రయాణాన్ని కోల్పోయే ప్రయాణికులను తదుపరి అందుబాటులో ఉన్న ఫెర్రీలో పంపేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని పీ అండ్ ఓ ఫెర్రీస్ తెలిపింది. ప్రస్తుత ట్రాఫిక్ అంతరాయం గురించి తమకు సమాచారం ఉందని ఫెర్రీ సంస్థ డీఎఫ్డీఎస్ పేర్కొంది. ప్రయాణికులు టెర్మినల్కు చేరుకున్న తర్వాత తదుపరి బయలుదేరే ఫెర్రీలో వారిని సర్దుబాటు చేస్తామని వెల్లడించింది.
నేషనల్ హైవేస్ ప్రకారం డోవర్లోని ఏ20 రహదారిపై ఏ256 యార్క్ స్ట్రీట్, ఏ2 జూబిలీ వే మధ్య రెండు దిశల్లోనూ వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. సుమారు 3 మైళ్లు (4.8 కిలోమీటర్లు) మేర ట్రాఫిక్ నిలిచిపోగా, ఆలస్యం 30 నిమిషాల వరకు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
డోవర్ అండ్ డీల్ ఎంపీ మైక్ ట్యాప్ ఈ ఘటన స్థానిక నివాసితులకు "నిజంగా భయంకరమైన అంతరాయం" కలిగిస్తోందని అన్నారు. కొందరు వ్యక్తులు నల్ల దుస్తులు, బాలాక్లావాలు ధరించి ప్రాంతానికి వచ్చి పోర్టుకు వెళ్లే పలు రహదారులను దిగ్బంధించారని తనకు సమాచారం ఉందని చెప్పారు.
పోర్ట్ ఆఫ్ డోవర్ ఈ ఘటనను "కొనసాగుతున్న ప్రజా శాంతిభద్రతల సమస్య"గా పేర్కొంది. పోర్టు, పట్టణంలోకి వెళ్లే అన్ని మార్గాలపై దీని ప్రభావం ఉందని తెలిపింది. పరిస్థితిపై కెంట్ పోలీసులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని, స్థానిక సమాజం, ప్రయాణికులపై ప్రభావం పడుతున్నందున సమస్య త్వరగా పరిష్కారం కావాలని ఆశిస్తున్నామని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు నిరసనకారులతో చర్చలు కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో, రోడ్డు రవాణా, ఫెర్రీ సేవలు ఎప్పుడు సాధారణ స్థితికి వస్తాయన్నది తదుపరి కీలక అంశంగా మారింది.