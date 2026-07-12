టెహ్రాన్ : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తారాస్థాయి చేరుకున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు హర్మూజ్లో చమురు నౌకల రాకపోకల్ని నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మూడోసారి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించినట్లు ఇరాన్ ఆరోపించింది.
హర్మూజ్ జలసంధిని మూసేస్తున్నాం : ఇరాన్
Jul 12 2026 7:07 AM | Updated on Jul 12 2026 7:12 AM
టెహ్రాన్ : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తారాస్థాయి చేరుకున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు హర్మూజ్లో చమురు నౌకల రాకపోకల్ని నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మూడోసారి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించినట్లు ఇరాన్ ఆరోపించింది.