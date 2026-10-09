భారత సంతతి నవనీతమ్‌ నవీ పిళ్లైకి నోబెల్ శాంతి బహుమతి!

ఓస్లో: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే 2026 సంవత్సరపు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ప్రకటన వెలువడింది. అంతర్జాతీయ చట్టాల పరిరక్షణకు, ప్రపంచ శాంతి స్థాపనకు, మానవ హక్కుల పరివర్తనకు దశాబ్దాలుగా అంకితభావంతో సేవలందిస్తున్న ప్రముఖ దక్షిణాఫ్రికా న్యాయకోవిదురాలు, భారతీయ తమిళ సంతతికి చెందిన నవనీతమ్ నవీ పిళ్లై ఈ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు.
నవీ పిళ్లై తల్లిదండ్రులు భారత్ నుంచి వలస వెళ్లిన తమిళ కుటుంబానికి చెందినవారు. దక్షిణాఫ్రికాలోని డర్బన్లో ఆమె సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు. సౌతాఫ్రికా హైకోర్టులో తొలి మహిళా జడ్జిగా, యుగోస్లేవియా అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ ట్రిబ్యునల్ జడ్జిగా, రువాండా నరమేధ ట్రిబ్యునల్ అధ్యక్షురాలిగా ఆమె కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
2008 నుంచి 2014 వరకు ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల హైకమిషనర్గా ఆమె ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అణగారిన వర్గాల గొంతుకగా నిలిచారు. వివక్షకు వ్యతిరేకంగా, మహిళల హక్కులు, శరణార్థుల రక్షణ కోసం నిర్విరామంగా పోరాడారు. మానవ హక్కుల పరిరక్షణలో ఆమె చేసిన విశేష కృషికి గాను గతంలో అనేక జాతీయ, అంతర్జాతీయ పురస్కారాలు ఆమెను వరించాయి. ఇందులో భాగంగానే 2024 సంవత్సరానికి గాను ఆమెకు ప్రతిష్టాత్మక సిడ్నీ శాంతి పురస్కారం లభించింది. తాజాగా ఆమె సేవలను గుర్తించిన నార్వే నోబెల్ కమిటీ అత్యున్నతమైన ‘నోబెల్ శాంతి బహుమతి-2026’ను ప్రకటించడంతో భారతీయులతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న మానవ హక్కుల పరిరక్షకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.