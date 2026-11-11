వాషింగ్టన్: అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ఎదురైన ఘోర పరాజయం తర్వాత రిపబ్లికన్ పార్టీలో కీలక నాయకత్వ మార్పు చోటుచేసుకుంది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు అత్యంత సన్నిహితుడు జిమ్ జోర్డాన్ను వచ్చే ఏడాది నుంచి ప్రతినిధుల సభలో రిపబ్లికన్ పార్టీ మైనారిటీ నాయకునిగా ఎన్నుకున్నారు. ప్రస్తుత స్పీకర్ మైక్ జాన్సన్ స్థానంలో ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. మంగళవారం జరిగిన రహస్య బ్యాలెట్ ఎన్నికల్లో జోర్డాన్కు 106 ఓట్లు రాగా, ఆయన ప్రత్యర్థి స్టీవ్ స్కేలిస్కు 73 ఓట్లు వచ్చాయి.
ఓహియోకు చెందిన జిమ్ జోర్డాన్ ప్రస్తుతం ప్రతినిధుల సభ న్యాయవ్యవహారాల కమిటీకి అధ్యక్షునిగా ఉన్నారు. డెమోక్రాట్లు ట్రంప్ ప్రభుత్వంపై దర్యాప్తులకు సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో వారిని ఎదుర్కొనేందుకు తానే సరైన నాయకుడినని పార్టీ నేతలకు ఆయన వివరించారు. గతంలో పర్యవేక్షణ కమిటీకి నాయకత్వం వహించిన అనుభవం తనకు ఉందని, డెమోక్రాట్ల వ్యూహాలు తెలుసని అన్నారు. రెండేళ్లు స్పష్టమైన ప్రణాళిక లేకుండా ముందుకు సాగడం సాధ్యం కాదని తన అభ్యర్థిత్వ లేఖలో తెలిపారు.
రెండు దశాబ్దాలుగా కాంగ్రెస్లో ఉన్న జోర్డాన్ గతంలో పార్టీ నాయకత్వంతో తరచూ విభేదించేవారు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో పార్టీ కమిటీలకు నాయకత్వం వహిస్తూ సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారు. మధ్యంతర ఎన్నికల్లో 40కి పైగా ప్రతినిధుల సభ స్థానాలను కోల్పోయిన రిపబ్లికన్లు పార్టీని తిరిగి బలోపేతం చేసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
మరోవైపు సెనేట్లో రిపబ్లికన్ నాయకుడిగా జాన్ థ్యూన్ మరోసారి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆయనతో పాటు జాన్ బరాసో విప్గా, టామ్ కాటన్ కాన్ఫరెన్స్ చైర్మన్గా, షెల్లీ మూర్ కాపిటో పాలసీ చైర్గా తిరిగి ఎన్నికయ్యారు. అయితే ఎన్నికల ఫలితాలను సమీక్షించకుండా నాయకత్వ ఎన్నికలు నిర్వహించడంపై కొందరు సెనేటర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ ఓటమికి కారణాలు, భవిష్యత్తు వ్యూహాలపై ముందుగా చర్చించాలని డేవిడ్ మెక్కార్మిక్ సహా పలువురు నేతలు కోరారు.
ఇక డెమోక్రటిక్ పార్టీలో ప్రతినిధుల సభ మైనారిటీ నేత హకీమ్ జెఫ్రీస్, సెనేట్ మైనారిటీ నాయకుడు చక్ షుమర్ తమ పదవులకు ప్రధాన పోటీదారులుగా ఉన్నారు. వీరిని సవాలు చేసేందుకు ఇప్పటివరకు బలమైన ప్రత్యర్థులు తెరపైకి రాలేదు. సెనేట్ డెమోక్రాట్లు డిసెంబర్ మొదటివారంలో, ప్రతినిధుల సభ డెమోక్రాట్లు వచ్చే వారంలో తమ నాయకత్వ బృందాలను ఎన్నుకోనున్నారు.
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