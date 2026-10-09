 ‘నోబెల్ శాంతి’ విజేతపై ట్రంప్ ఆగ్రహం | Donald Trump Fires On Nobel Peace Prize winner Navi Pillay | Sakshi
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‘నోబెల్ శాంతి’ విజేతపై ట్రంప్ ఆగ్రహం

Oct 9 2026 8:45 PM | Updated on Oct 9 2026 9:27 PM

Donald Trump Fires On Nobel Peace Prize winner Navi Pillay

2026 నోబెల్ శాంతి బహుమతి నావి పిళ్లైకు దక్కడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆమెను ‘అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వ్యతిరేకి’గా అభివర్ణిస్తూ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన విమర్శనాత్మక పోస్టును ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో రీపోస్ట్ చేశారు.

నోబెల్ శాంతి బహుమతి అందుకున్న సందర్భంగా నావి పిళ్లై మాట్లాడుతూ.. చప్పట్లు మరింతగా కొడితే ఈ బహుమతిని ట్రంప్‌తో పంచుకోవచ్చంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్‌కు నోబెల్ శాంతి బహుమతిపై ఉన్న తీవ్రమైన ఆసక్తిని ఉద్దేశించే ఆమె ఈ సెటైర్ వేశారు. అయితే దీనిపై ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. 

నోబెల్ కమిటీ నిర్ణయం ఆ బహుమతి గౌరవాన్ని తగ్గించిందని ఆ పోస్టులో విమర్శించారు. శాంతి స్థాపనకు తాను చేసిన ప్రయత్నాలను గుర్తించి తనకే ఈ పురస్కారం ఇవ్వాల్సిందని ఆ పోస్ట్‌లో ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

85 ఏళ్ల నావి పిళ్లై దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన న్యాయవాది. భారతీయ తమిళ మూలాలున్న ఆమె అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తిగా, ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల హైకమిషనర్‌గా కూడా పనిచేశారు. యుద్ధ నేరాలు, మానవత్వానికి వ్యతిరేకమైన నేరాలు, మారణహోమాలకు బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేలా కృషి చేసినందుకు ఆమెకు ఈ పురస్కారం ప్రకటించినట్లు నోబెల్ కమిటీ తెలిపింది. ఈ బహుమతి కింద ఆమెకు 12 మిలియన్ స్వీడిష్ క్రోనాల విలువైన నగదు అందజేయనున్నారు. డిసెంబర్ 10న నార్వే రాజధాని ఓస్లోలో ఈ పురస్కార ప్రదానోత్సవం జరగనుంది.

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