పరేడేలో కుప్పకూలిన బ్రిటిష్‌ సైనికులు..వీడియో వైరల్‌

బ్రిటన్‌లో వార్షిక ట్రూపింగ్‌ ది కలర్‌ సందర్భంగా ప్రిన్స్‌ విలయమ్స్‌ ఎదుట సైనికులు పరేడే రిహార్స్‌ల్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ముగ్గురు సైనికులు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. ఆ సమయంలో లండన్‌లో ఉష్ణోగ్రతలు 30 డిగ్రీలకు చేరుకోవడంతో.. సైనికులు ఆ వేడికి తాళ్లలేక స్ప్రుహ తప్పి పడిపోయారు. చక్రవర్తి అధికారిక పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ప్రతి జూన్‌లో లండన్‌లో ట్రూపింగ్‌ ది కలర్‌ అనే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. అందుకోసం వార్షిక కవాతు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ.

అందులో భాగంగానే విలియమ్స్‌ ఎదుట రిహార్సల్స్‌ చేస్తున్నారు సైనికులు. అదే సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండటంతో..ఆ వేడికి తాళ్లలేక ముగ్గురు సైనికులు కుప్పకూలినట్లు బ్రిటన్‌ మీడియా పేర్కొంది. ఈ మేరకు ప్రిన్స్‌ విలియం సైనికులను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతు ఒక ట్వీట్‌ చేశాడు. ఆ ట్వీట్‌లో విలియమ్స్‌..ఈ ఉదయం కల్నల్‌ రివ్యూలో పాల్గొన్న ప్రతి సైనికుడుకి చాలా కృతజ్ఞతలు.

Conducting the Colonel's Review of the King's Birthday Parade today. The hard work and preparation that goes into an event like this is a credit to all involved, especially in today’s conditions. pic.twitter.com/IRuFjqyoeD

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023