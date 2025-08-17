 చీరలో మెరిసిపోతున్న జహీర్ ఖాన్ భార్య (ఫోటోలు) | Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చీరలో మెరిసిపోతున్న జహీర్ ఖాన్ భార్య (ఫోటోలు)

Aug 17 2025 1:25 PM | Updated on Aug 17 2025 1:25 PM

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos1
1/20

బాలీవుడ్ నటి సాగరిక ఘట్గే, భారత మాజీ క్రికెటర్ జహీర్ ఖాన్ భార్య. ఇటీవలే ఈ దంపతులకు కుమారుడు జన్మించాడు.

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos2
2/20

‘చక్ దే ఇండియా’తో సహా అనేక చిత్రాలలో నటించిన సాగరిక ఘట్గే, భారత మాజీ బౌలర్ జహీర్ ఖాన్‌ ను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు.

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos3
3/20

సాగరిక ఘట్గే తాజాగా తన ఇన్‌స్టా పోస్ట్‌లో తనకు చీరలంటే ఎంత ఇష్టమో తెలిపింది.

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos4
4/20

చీరలు కట్టుకునే సందర్భంగా ప్రతీసారీ రాదని, అటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా చీర కట్టుకుంటానని తెలిపింది.

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos5
5/20

చీర అనేది మంచి ఫ్యాషన్‌ అని భావిస్తానని, అది మన సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని సాగరిక అన్నారు.

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos6
6/20

ప్రస్తుత పండుగల రోజుల్లో చీర కట్టుకునేందుకే తన ప్రాధాన్యత అని తెలిపారు.

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos7
7/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos8
8/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos9
9/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos10
10/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos11
11/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos12
12/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos13
13/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos14
14/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos15
15/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos16
16/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos17
17/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos18
18/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos19
19/20

Former Indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge IN saree style Photos20
20/20

# Tag
former indian cricketer Zaheer Khan wife Sagarika Ghatge Saree look Photos
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చీరలో మెరిసిపోతున్న జహీర్ ఖాన్ భార్య (ఫోటోలు)
photo 2

తెలుగు హీరోయిన్ వరలక్ష్మీ వ్రతం (ఫోటోలు)
photo 3

ఏడేళ్ల క్రితం నాటి మధుర క్షణాలు షేర్‌ చేసిన రష్మిక (ఫోటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 17-24)
photo 5

ప్రకృతిలో మమేకమై.. మెగా డాటర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Tweet On Pulivendula ZPTC By Election 1
Video_icon

కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా.. పులివెందుల ఎన్నికపై జగన్ ఆసక్తికర ట్వీట్..
RK Roja Reaction On Chandrababu Free Bus Scheme 2
Video_icon

ఈసారి మహిళలు కొట్టే దెబ్బకి చంద్రబాబుకి దిమ్మతిరగడం ఖాయం.. ఫ్రీ బస్సుపై రోజా రియాక్షన్
TDP MLA Daggubati Prasad Sensational Comments On Jr NTR 3
Video_icon

రాయలేని భాషలో జూ ఎన్టీఆర్ ను తిట్టిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే
TDP MLA Naseer Ahmed Trying To Escape 4
Video_icon

Political Corridor: అడ్డంగా దొరికిపోయి తప్పించుకునేందుకు కొత్త డ్రామా
Jr NTR Fans Warning To TDP MLA Daggubati Prasad 5
Video_icon

నిన్ను వదలం.. ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ వార్నింగ్
Advertisement