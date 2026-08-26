 విమానంలో వచ్చి మనిషిని చంపిన దోమ | airport employee succumbed malaria arrival mosquito plane | Sakshi
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విమానంలో వచ్చి మనిషిని చంపిన దోమ

Aug 26 2026 7:12 PM | Updated on Aug 26 2026 7:14 PM

airport employee succumbed malaria arrival mosquito plane

దోమల ద్వారా వ్యాపించే తీవ్రమైన ఇన్‌ఫెక్షన్‌ మలేరియా. దాని కారణంగా జర్మనీలోని ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ విమానాశ్రయంలో ఆరుగురు ఉద్యోగులు ఇన్‌ఫెక్షన్‌కు గురయ్యారు. వారిలో ఓ ఉద్యోగి మృతి చెందాడు. జర్మనీ ప్రజారోగ్య అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. జర్మనీలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఈ విమానాశ్రయానికి దోమలు ఓ విమానంలో వచ్చినట్లు భావిస్తున్నారు.

ఇన్‌ఫెక్షన్‌కు గురైన మిగిలిన ఐదుగురు వైద్య చికిత్స పొందుతున్నారని విమానాశ్రయ నిర్వహణ సంస్థ ఫ్రాపోర్ట్ ప్రతినిధి తెలిపారు. విమానాశ్రయంలో దోమలను పట్టుకునేందుకు ఉచ్చులు ఏర్పాటు చేశారు. పట్టుబడిన దోమలను ప్రయోగశాలలో విశ్లేషించి వాటి జాతి, అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో గుర్తించనున్నారు.

“దురదృష్టవశాత్తూ, ఇన్‌ఫెక్షన్‌ కారణంగా ఒక ఉద్యోగి మృతి చెందిన విషయాన్ని నిర్ధారించాల్సి వచ్చింది. ఉద్యోగులందరికీ సమగ్ర సమాచారం అందించాం. ఎవరికైనా ఏవైనా లక్షణాలు కనిపిస్తే వైద్యుడిని సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నాం” అని తెలిపారు.

జూలైలోనూ నలుగురు ఉద్యోగులు ఇన్‌ఫెక్షన్‌కు గురైనట్లు వార్తలు వచ్చాయి. జర్మనీ ప్రభుత్వానికి చెందిన వ్యాధుల నియంత్రణ, ప్రజారోగ్య పరిశోధనా సంస్థ రాబర్ట్ కోచ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ గతంలో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆ నలుగురు ఉద్యోగులు జూలై 4 నుంచి 6 మధ్య అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. దోమలు విమానం ద్వారా వచ్చినట్లు వచ్చాయి.

జర్మనీలో మలేరియా దాదాపు పూర్తిగా మలేరియా వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలకు సుదూర ప్రయాణాలు చేసి అక్కడ ఇన్‌ఫెక్షన్‌కు గురైన వారిలోనే కనిపిస్తుందని సంస్థ తెలిపింది. జర్మనీ విమానాశ్రయంలో మలేరియా వ్యాపించడం అరుదని పేర్కొంది.

“ప్రయాణ చరిత్ర లేకపోవడం వల్ల వ్యాధి నిర్ధారణ ఆలస్యం కావచ్చు. వ్యాధి నిర్ధారణ ఆలస్యం అయితే వ్యాధి తీవ్రంగా మారే ప్రమాదం పెరుగుతుంది” అని సంస్థ తన అంటువ్యాధుల నివేదికలో పేర్కొంది.

విమానాశ్రయంలో మలేరియా సోకిన చివరి కేసు కూడా 2023లో ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ విమానాశ్రయంలోనే నమోదైందని తెలిపింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, కొన్ని రకాల దోమలు మనుషులను కుట్టడం ద్వారా మలేరియా వ్యాపిస్తుంది. ఈ వ్యాధి ప్రధానంగా ఉష్ణమండల దేశాల్లో కనిపిస్తుంది.

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మలేరియాను నివారించవచ్చు, నయం చేయవచ్చు. పరాన్నజీవి వల్ల ఈ ఇన్‌ఫెక్షన్‌ వస్తుంది. ఇది ఒక వ్యక్తి నుంచి మరో వ్యక్తికి వ్యాపించదు. అయితే దీని లక్షణాలు స్వల్పంగా ఉండొచ్చు లేదా ప్రాణాంతకంగా మారవచ్చు.
 

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