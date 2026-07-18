 కింగ్‌ ఖాన్‌ గేమ్స్‌ ఆడతాడు | Shah Rukh Khan loves video games | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కింగ్‌ ఖాన్‌ గేమ్స్‌ ఆడతాడు

Jul 18 2026 6:17 AM | Updated on Jul 18 2026 6:17 AM

Shah Rukh Khan loves video games

‘హి’..స్టోరీషారూఖ్‌ ఖాన్‌

బాలీవుడ్‌లో షారూఖ్‌ ఖాన్‌ టాప్‌ హీరో. కింగ్‌ ఖాన్‌ అంటూ తెరపై షారూఖ్‌ కనపడితే అభిమానులు ఒళ్లు మరచిపోతారు. షారుఖ్‌ ఖాన్‌ వీడియో గేమ్స్‌ అంటే ఒళ్లు ఇల్లు కూడా మరచిపోతారు. ఆయన టాప్‌ యాక్టర్‌ అని దేశమంతా తెలుసు కానీ ఆయన బెస్ట్‌ వీడియో గేమర్‌ అని తక్కువ మందికే తెలుసు. సిక్స్‌ టీ ఏజ్‌లోనూ సిక్స్‌ప్యాక్‌ తో స్క్రీన్‌ను మెరిపించేందుకు ఎంత కష్టానికైనా సై అనే ఈ సూపర్‌స్టార్, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కూడా వినోదాన్నే ఎంచుకుంటారు. 

అందులో భాగంగా తాను బాట్‌మాన్‌: ఆర్కమ్‌ ఆరిజిన్స్ వంటి ప్రసిద్ధ గేమ్‌లు ఆడతానని తరచుగా ఆయన చెబుతారు. ఏదో రిలాక్సేషన్‌ కోసం వీడియో గేమ్స్‌ ఆడితే ఆయన హాబీ గురించి చెప్పుకోవాల్సింది ఏమంది? కానీ ఆయన ముంబై లోని అత్యంత ఖరీదైన భవనాల్లో ఒకటైన ఆయన ఇల్లు ’మన్నత్‌’లో ఒక అంతస్తు మొత్తాన్ని గేమింగ్‌ పరికరాలు సెటప్‌ల కోసం కేటాయించారు కాబట్టే ఆయన హాబీ హాట్‌ టాపిక్‌ అవుతుంటుంది.

సాటి హీరోలతోనూ... సినిమాల్లోనూ సాటి హీరోలతో తీవ్రమైన పోటీతత్వానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఆయన తరచుగా అభిషేక్‌ బచ్చన్, కాజోల్‌ వరుణ్‌ ధావన్‌ వంటి సహనటులతో షూటింగ్‌ల మధ్య గేమ్‌లు ఆడుతూ పోటీ పడుతూ తమ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటారు.. ఆయన ఉత్సాహం ప్రోత్సాహంగా మారి తరచుగా తోటి నటులపై కూడా తన ప్రభావం చూపింది. దానికో ఉదాహరణ ఆయన సహనటుడు సోనూ సూద్‌. 

ఒకసారి సెట్‌లో షూటింగ్‌ గ్యాప్‌లో షారూఖ్‌ ఖాన్‌ ద్వారా గేమింగ్‌ నేర్చుకున్న సోనూ ఇప్పుడు దానికి తాను కూడా బానిస అయ్యా నంటున్నాడు. ’మై హూ నా’ షూటింగ్‌ సమయంలో షారుఖ్‌ ఉత్సాహంగా... ఫిఫా ఆడేవారని, ఆడేవారని గెలిచే వరకు గేమింగ్‌ కొనసాగించాలని పట్టుబట్టేవారని షూటింగ్‌ సమయంలో జాయెద్‌ ఖాన్‌ వంటి సహనటులు తరచు గుర్తుచేసుకుంటారు. జాయెద్‌ ఖాన్‌ ఇటీవల ’మై హూ నా’ సెట్‌లో షారుఖ్‌ ఖాన్ తో కలిసి పనిచేసిన జ్ఞాపకాలను పంచుకుంటూ, షూటింగ్‌ తర్వాత తాము తరచూ కలిసి వీడియో గేమ్‌లు ఎలా ఆడేవారో గుర్తుచేసుకున్నారు.

 ఆయనకు ఉన్న వీడియో గేమ్‌ అభిరుచి గాఢతను సోదాహరణంగా వెల్లడిస్తూ ఎస్‌ఆర్‌కే ఒక అంకితభావం గల గేమర్‌ అని, ముఖ్యంగా ఫీఫా 2000 గేమ్‌లో ఓడిపోవడాన్ని ఆయన ఇష్టపడరనే విషయాన్ని జాయెద్‌ పంచుకున్నారు. గేమింగ్‌ పట్ల ఆయనకున్న అభిరుచి బయటివారిని మాత్రమే కాదు ఆయన ఇంటివారిని కూడా ఓ ఆట ఆడిస్తోంది. ఆయన చిన్న కొడుకు అబ్రమ్‌ని కూడా గేమ్‌ లవర్‌గా మార్చేసింది. తన ఇద్దరు అబ్బాయిలు గేమింగ్‌ లో లీనమైన ఫొటోని ఆయన భార్య గౌరీఖాన్‌ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. సినిమా ఆధారిత వీడియో గేమ్స్‌ రావడానికి కూడా రావణ్, డాన్‌ 2, చెన్నై ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వంటి సినిమాలు దోహదం చేశాయి. 

– సత్యబాబు, సాక్షి, హైదరాబాద్‌
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డిఫరెంట్ డ్రెస్‌లో అవికా గోర్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 2

కామాఖ్య ఆలయంలో నిక్కీ గల్రానీ దంపతుల పూజలు..ఫోటోలు
photo 3

ఓ సుకుమారి బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాజేశ్ లేటేస్ట్ స్టిల్స్.. ఫోటోలు
photo 4

లండన్‌ వీధుల్లో హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ చిల్.. ఫోటోలు
photo 5

రోజురోజుకీ సన్నబడిపోతున్న శ్రీముఖి (ఫొటోలు)

Video

View all
PV Sunil Kumar Consoles Mudragada Padmanabham Family 1
Video_icon

ముద్రగడ ఫ్యామిలీని పరామర్శించిన PV సునీల్ కుమార్.. ఏం మాట్లాడారంటే?
Lokesh Red Book Anarchy 2
Video_icon

ఖాకీలా.. యమకింకరులా? పోలీసుల దాష్టీకానికి 2 నెలల్లో ఏడుగురు బలి
Pushpa Sreevani Next Level Warning to Kutami Leaders 3
Video_icon

కూటమి నేతల చెవుల్లో తుప్పు వదిలేలా చెప్తున్నా..
Analyst Purushotham Reddy Praise On YS Jagan In Mudragada Padmanabham Funeral 4
Video_icon

జగన్ ముద్రగడకు ఇచ్చిన గౌరవం.. ఎప్పటికీ చెరిగిపోని...
Farmers Strong Counter to Minister Nimmala Ramanaidu 5
Video_icon

మంత్రి నిమ్మలకు నిరసన సెగ దారి మధ్యలో అపి ఇచ్చిపడేసిన రైతులు
Advertisement
 