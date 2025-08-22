 ఇండియన్‌ స్పైసీ రెస్టారెంట్‌ ఇన్‌ జపాన్‌ | Indian Spicy Factory: Japanese Couple Serving Authentic Indian Cuisine in Kasuga | Sakshi
ఇండియన్‌ స్పైసీ రెస్టారెంట్‌ ఇన్‌ జపాన్‌

Aug 22 2025

Restaurant In Japan Goes Viral For Serving Authentic Indian Food

జపనీస్‌ దంపతులు నకయమ–సాన్, సచికో–సాన్‌ జపాన్‌లోని కసుగలో ‘ఇండియన్‌ స్పైసీ ఫ్యాక్టరీ’ పేరుతో ఒక రెస్టారెంట్‌ నడుపుతున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇండియా అంటే ఇష్టం. ఇండియాలోని రుచికరమైన వంటలు అంటే బోలెడు ఇష్టం. ఆ ఇష్టంతోనే ‘ఇండియన్‌ స్పైసీ ఫ్యాక్టరీ’ని ప్రారంభించారు.

బెంగాలీ సంప్రదాయ వంటకాల నుంచి దక్షిణాది వంటకాల వరకు ఈ రెస్టారెంట్‌లో వడ్డిస్తారు.మరో విశేషం ఏమిటంటే ఈ రెస్టారెంట్‌ యజమాని సచికో ఎప్పుడూ చీరలోనే కనిపిస్తుంది. ఆమె కొంతకాలం టు కోల్‌కత్తాలో జపానీ రెస్టారెంట్‌ నిర్వహించింది. దిల్లీ, చెన్నైలలో కూడా రెస్టారెంట్‌లు నిర్వహించింది.

‘ఇండియన్‌ స్పైసీ రెస్టారెంట్‌’లో భారతీయ సంగీత పరికరాలు, కళాకృతులు దర్శనమిస్తాయి. ఈ రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లడానికి ఇండియన్స్‌ మాత్రమే కాదు ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి జ΄ాన్‌కు వచ్చే భోజనప్రియులందరూ ఇష్టపడతారు. 

 

