ఒక జంట అసాధారణమైన రీతిలో రికార్డుని నెలకొల్పారు. అంతేగాదు సాధారణ పరుగుపందెం కాకుండా పర్వత ప్రాంతాల గుండా చేతులకు సంకెళ్లు వేసుకుని జంటగా పరుగుతీసే పందెంతో ఘనత సృష్టించారు. అంతేగాదు ఆ సవాలుకి ఒక గొప్ప అర్థాన్ని వివరించి..సహకారం విలువను తెలియజేసింది ఈ స్పెయిన్ జంట. ఆ దంపతులే జెస్సికా మునోజ్ పరేడెస్, పెలాయో అల్వారెజ్ రెవుయెల్టాలు. మే 9, 2026న ఈ ఘనతను సాధించారు. ఈ ఇద్దరూ చేతులకు సంకెళ్లు వేసుకుని అత్యంత దూరం పరుగెత్తి గిన్నిస్ రికార్డుని నెలకొల్పారు.
46 ఏళ్ల జెస్సికా ఒక పోలీసు అధికారిణి కాగా, 40 ఏళ్ల పెలాయో స్పానిష్ సివిల్ గార్డ్లో పనిచేస్తున్నారు. ఈ జంటకు శారీరక సవాళ్ల పట్ల విపరీతమైన మక్కువ. ఆ ఆసక్తే వారిని ఈ అసాధారణమైన సాహసం నెలకొల్పోలే చేసింది. ఈ జంట దక్షిణ స్పెయిన్లోని రోండాలో స్పానిష్ సైన్యం నిర్వహించిన 101 కిలోమీటర్ల పరుగు పందెంలో పాల్గొన్నారు. పర్వత ప్రాంతాల గుండా సాగిన ఈ సవాలు క్షణాలు గడుస్తుంటే..మరింత కష్టతరంగా మారింది.
కలిసి పరిగెత్తడానికి నిరంతర సమన్వయం, పరస్పర అవగాహన, ఒకరి కదలికలకు మరొకరు సర్దుకుపోవడం తదితరాలు ఎంతో ముఖ్యమో తెలుస్తుందని అంటోంది జెస్సికా. శారీరక పరిమితులు ఉన్నప్పటికీ ఈ పరుగుపందెంలో పాల్గొన్నారు. అయితే చాలామంది చివరి వరకు కొనసాగించలేక వైదొలగడంతో..ఈ దంపతుల గెలుపు రికార్డు సన్సెషన్గా నిలిచింది. అంతేగాదు తమ వృత్తి నేపథ్యాన్ని చూపించేలా సంకెళ్లు ధరించి..సహకారం అనే విలువని తెలియజేయాలనే ఈ సవాలులో పాల్గొన్నట్లు వెల్లడించారు ఆ దంపతులు.
ఈ అనుభవాన్ని నమ్మకం, పట్టుదలకు సంబంధించిన అద్భుత పాఠంగా అభివర్ణించారు. తాము ఈ సవాలు ప్రారంభించినప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఆ తర్వాత జట్టుగా మారాం..గెలిచేలా ఒకరికొకరం సహకారం అందించుకున్నాం..అది కాస్త గెలుపుకి దారితీసిందని చెబుతోంది ఈ జంట. మున్ముందు మరిన్నీ శారీరక సవాళ్లని చేపట్టాలని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ గెలుపు తమ పిల్లలైన యెరాయ్, మిరాయ్లను కూడా ప్రేరేపిస్తుందని సంతోషంగా చెబుతున్నారు ఈ దంపతులు.
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