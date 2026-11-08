ఫండే
క్లూషియల్
సమయం తెల్లవారుజామున 3:20 గంటలు. శంషాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ఫ్రాంక్ఫర్ట్ వెళ్లే లుఫ్తాన్సా ఎయిర్లైన్స్ బోయింగ్ 777 విమానం గాల్లోకి లేచింది. క్యాబిన్ లైట్లు నెమ్మదిగా డిమ్ అవుతుండగా, స్పీకర్లలో ‘యవర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్...’ అంటూ రొటీన్ అనౌన్స్మెంట్ వినిపిస్తోంది.
పక్క సీటులో ఉన్న వ్యక్తిని చూసి మేజర్ సంజయ్ మల్హోత్రా కళ్ళు ఆశ్చర్యంతో పెద్దవయ్యాయి. ‘హలో.. మిస్టర్ అభిమన్యు! మీ గురించి మేజర్ సూరజ్ మెహతా చెప్పారు. మిమ్మల్ని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. బై ద వే, మీ ప్రయాణం ఎక్కడివరకు?’ అని అడిగాడు.
అభిమన్యు చిరునవ్వుతో ‘ఫ్రాంక్ఫర్ట్’ అన్నాడు. ‘ఒహ్హ్! ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో జరగబోయే అంతర్జాతీయ సదస్సుకి మన తెలుగు రాష్ట్రాల తరపున మీరొక్కరే ఎంపికయ్యారని చదివాను. కంగ్రాచ్యులేషన్స్!’ అంటూ సంజయ్ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు.
సమయం ఉదయం 5:00 గంటలు. ప్రయాణికులంతా గాఢనిద్రలో ఉన్నారు. నిద్రలో ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్ అభిమన్యు చటుక్కున కళ్ళు తెరిచాడు. విమానం తీవ్రమైన కుదుపులకు లోనవుతూ, హఠాత్తుగా ఎత్తు కోల్పోతోంది. విమానం ముక్కు నేలవైపుగా దూసుకుపోతున్నట్లుంది. క్యాబి¯Œ లో ఆల్టిట్యూడ్ ప్రెజర్ మారడంతో చెవులు సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు. ఇది సాధారణ గాలి కుదుపు కాదని, ‘ఫ్లైట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్’ కంట్రోల్స్ తప్పుదారి పడుతున్నాయని అతడి సిక్స్›్తసెన్స్ హెచ్చరించింది.
ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా సీటులోంచి లేచి, బిజినెస్ క్లాస్ కారిడార్ గుండా కాక్పిట్ వైపు వెళ్లాడు. అక్కడ కాక్పిట్ యాక్సెస్ డోర్ మల్టీ–డిజిట్ సెక్యూరిటీ కోడ్ లాక్ సరిగ్గా పడక కొద్దిగా తెరుచుకుని ఉంది. లోపలికి తొంగి చూసిన అభిమన్యు షాక్కు గురయ్యాడు!
కాక్పిట్లో ప్రధాన పైలట్ రాకేష్ అగర్వాల్పై కో–పైలట్ అజీబ్ దాడి చేస్తున్నాడు. అజీబ్ కళ్ళలో క్రూరమైన ఉన్మాదం కనిపిస్తోంది. విమానాన్ని క్రాష్ చేసే దుర్మార్గపు కుట్రతో ఆటోపైలట్ సిస్టమ్ను డిస్కనెక్ట్ చేసి, ‘నైట్ విజన్ గ్లాసెస్’ ఆధారంగా యూఏవీ డ్రోన్ హ్యాకింగ్ టూల్తో ఎలక్ట్రానిక్ ఏవియానిక్స్ వైరింగ్ను షార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. రాకేష్ గొంతును గట్టిగా నొక్కుతూ, జాయ్స్టిక్ను కిందకు నొక్కుతున్నాడు.
పరిస్థితి తీవ్రతను క్షణాల్లో అంచనా వేసిన ఇన్స్పెక్టర్ అభిమన్యు, మెరుపు వేగంతో కాక్పిట్లోకి దూకాడు.
‘అజీబ్! ఆపు!’ అని అరుస్తూ అతడిపైకి లంఘించాడు.
హఠాత్ పరిణామానికి అజీబ్ పట్టు సడలడంతో రాకేష్ తేరుకుని శ్వాస తీసుకున్నాడు. అజీబ్ వెంటనే తన వద్ద ఉన్న హెవీ మెటల్ టూల్తో అభిమన్యుపైకి దాడి చేశాడు. శిక్షణలో రాటుదేలిన అభిమన్యు ఆ దెబ్బను చాకచక్యంగా తప్పించుకున్నాడు. విమాన కాక్పిట్లోని తక్కువ స్థలాన్ని ఉపయోగించుకుని, అజీబ్ చేతిని బలంగా మెలిపెట్టి కిందపడేశాడు. ఆ మెటల్ టూల్ పక్కకు ఎగిరిపడింది. అజీబ్ మళ్లీ తిరగబడబోగా, అభిమన్యు తన పవర్ఫుల్ జూడో హోల్డ్తో అతడి సయాటిక్ నెర్వ్పై ఒత్తిడి తెచ్చి, క్షణాల్లో కదలకుండా వైరింగ్ కేబుల్స్తో సీటుకు బంధించాడు.
రక్తమోడుతున్న రాకేష్ వెంటనే కంట్రోల్స్ అందుకుని, డిజిటల్ కంట్రోల్ ప్యానెల్లో ‘ఫ్లైట్ బై వైర్’ సిస్టమ్ను మళ్లీ రీసెట్ చేసి ఆటోపైలట్ మోడ్ను ఆన్ చేశాడు. విమానం మళ్లీ సాధారణ ఆల్టిట్యూడ్కి వచ్చి ఆకాశంలో స్థిరపడింది.
అప్పటికే అక్కడికి చేరుకున్న మేజర్ సంజయ్ మల్హోత్రా, కాక్పిట్ సెక్యూరిటీని పూర్తిగా అదుపులోకి తెచ్చాడు. శాటిలైట్ కామ్యూనికేషన్ ద్వారా ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్కు ఈ సమాచారం అందింది. అక్కడ నుంచి వార్త తక్షణమే భారత ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులకు చేరింది.
సరిగ్గా కొద్ది నిమిషాల్లోనే ప్యాసెంజర్ అడ్రస్ స్పీకర్లలో ప్రధాని అత్యవసర సందేశం మ్రోగింది... ‘యవర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్...’
‘ప్రౌడ్ ఆఫ్ యు మై బాయ్! విపత్కర పరిస్థితి నుంచి వందలాది మంది ప్రయాణికులను కాపాడావు. సైబర్–టెర్రర్ ఉగ్రవాది కుట్రను తిప్పికొట్టి, భారతీయ పోలీస్ వ్యవస్థ పవర్ ఏంటో ప్రపంచానికి చూపించావు!’ అని ప్రధాని అభిమన్యుని అభినందించారు.
క్యాబిన్ అంతా ప్రయాణికుల హర్షధ్వానాలతో నిండిపోయింది. ఆకాశాన్ని చీల్చుకుంటూ విమానం ఫ్రాంక్ఫర్ట్ వైపు దూసుకెళ్తోంది. ఇన్స్పెక్టర్ అభిమన్యు సాహసానికి గగనవీధుల్లో విజయకేతనం ఎగురవేస్తూ!
- శ్రీసుధామయి
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