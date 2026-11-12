 దేవాలయంలోని మూర్తిని ఎలా దర్శించాలి ? | How To Worship The Deity In A Temple? Srila Prabhupada Explains The Power Of Hare Krishna Maha Mantra | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దేవాలయంలోని మూర్తిని ఎలా దర్శించాలి ?

Nov 12 2026 5:19 PM | Updated on Nov 12 2026 5:22 PM

Devotion: How to have darshan of the deity in a temple

దేవాలయంలోని మూర్తిని ఎలా దర్శించాలో ప్రపంచవ్యాప్త హరే కృష్ణ ఉద్యమ సంస్థాపకాచార్యులైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా వివరించారు. ‘‘భక్తి–సందర్భ అను గ్రంథంలో ఆచార్య శ్రీల జీవ గోస్వాముల వారు భక్తిమార్గంలో నున్న నిష్టా గరిష్టులైన భక్తులు మట్టి, లోహం, రాయి లేదా చెక్కతో చేసిన భగవంతుని అర్చా రూపానికి, భగవంతునికి స్వయం రూపానికి మధ్య ఎటువంటి భేదం చూపరని అంటారు. 

భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక వ్యక్తి, అతనికి సంబంధించిన ఛాయాచిత్రం లేదా విగ్రహం మధ్య భేదం వుంటుంది. అవి వ్యక్తితో భిన్నమైనవి. కానీ, సర్వ సంపూర్ణుడైన భగవంతుని విషయంలో మాత్రం స్వామికి, స్వామి వార్ల అర్చామూర్తులకు ఎటువంటి భేదమూ లేదు’ ఒక భక్తుడు స్వామివార్ల మూర్తికి ఏదైనా నివేదిస్తే అది సాక్షాత్తు స్వామికి నివేదించినట్టే. అలా భగవంతునికి అర్పించిన నైవేద్యాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించడం ద్వారా భక్తుడు సకల దుఃఖాల నుండి ఉపశమనాన్ని పొందుతాడు. 

ఈ యుగంలో భగవంతుడిని ఏ మంత్రంతో అర్చించవచ్చు ?
పైన వివరించినట్లుగా, భగవంతుడు తన సంకల్పమాత్రముచే ఏ రూపంలోనైనా లోకంలో అవతరిస్తాడు. ప్రస్తుత యుగంలో భగవంతుడు శబ్ద రూపంలో అవతరిస్తాడని వేదశాస్త్రాలు వివరిస్తున్నాయి. భగవన్నామ సంకీర్తనలోని ఆ దివ్య శబ్దప్రకంపనలే భగవంతుని స్వరూపం: 

హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే 

ప్రతిరోజూ ఈ మహామంత్రాన్ని జపించడమే ఈ యుగానికి నిర్దేశించబడిన అర్చా విధానం.
– శ్రీమాన్‌ సత్యగౌర చంద్ర స్వామీ మహరాజ్, 
హరే కృష్ణ మూవ్‌మెంట్, హైదరాబాద్‌  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)
photo 2

తెలుగు అందం.. పూజిత పొన్నాడ వైర‌ల్ ఫోటోలు

photo 3

ఆంధ్రా శబరిమలగా పిలవబడే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 4

‘చంద్రయాన్’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

DNK ('దొంగ నా కొడుకు') మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Anbir Kapoors Ramayana Creates New Box Office Record 1
Video_icon

5 రోజుల్లో రూ.663 కోట్లు! బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్న రామాయణం
YS Jagan 3Lakh Financial Assistance To Lakshmi Injured In Raptadu Incident 2
Video_icon

రాప్తాడు ఘటనలో గాయపడిన లక్ష్మీకి YS జగన్ ఆర్థిక సాయం
Rachamallu Siva Prasad Emotional Comments 3
Video_icon

లోకేష్ వీళ్లకు సహాయం చేయలేదు..! కనీసం బాధను కూడా వినలేదు జగన్ కు ఒక్క మాట చెప్పగానే...
CPI Ramakrishna About Pawan Kalyan And Anna Lezhneva Divorce 4
Video_icon

అది ఆయన వ్యక్తిగతం.. కానీ ఒక్కటి చెప్పాలనుకుంటున్నా...!
NVIDIA CEO Jensen Huang Scandal 5
Video_icon

CEO ఎఫైర్.. ట్రిలియన్ డాలర్ల కంపెనీ పాతాళానికి!
Advertisement
 