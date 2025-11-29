ఇవి తింటే పండంటి బిడ్డే

అనన్య, సంతోష్ల పెళ్లై ఏడాదిన్నర అయింది. ఇద్దరివీ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు. తిండి మీద ధ్యాస ఉన్నా, పోషకాహారం మీద దృష్టి లేదసలు. స్విగ్గీలు, జొమాటోలు ఆర్డర్ల మీద ఆర్డర్లు డెలివరీ చేస్తుంటాయి వారికి. అవి తిని ఒంటికి సరిపడక అప్పుడప్పుడూ వాంతులు కావడం, ఎక్సర్సైజులకు సమయం వెచ్చించక పోట్ట రావడంతో చాలామంది కంగ్రాచ్యులేషన్స్.. ఎన్నో నెల? అని అడుగుతున్నారు. అదేం లేదని చెప్పాలంటే సిగ్గేస్తోంది అనన్యకు. చాలామంది నవదంపతులకు ఎదురయ్యే సమస్యే ఇది. పోషకాహారం తీసుకోవడం వల్ల సంతానం తొందరగా కలిగే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేమిటో చూద్దాం...
ఫోలిక్ యాసిడ్, ఒమేగా–3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ,యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు వంటి కీలక పోషకాలు పునరుత్పత్తి వ్యవస్థకు చాలా ముఖ్యమైనవి, అయితేప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, చక్కెర, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అధికంగా ఉన్న ఆహారం సంతానోత్పత్తిపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. పునరుత్పత్తి శక్తి కోసం తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లుతో కూడిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం అవసరం.
హార్మోన్ల సమతుల్యత: అవసరమైన పోషకాలు ఈస్ట్రోజెన్, ప్రాజెస్టెరాన్. టెస్టోస్టెరాన్ వంటి హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి, ఇవి అండాల విడుదలకు, సక్రమమైన ఋతు చక్రానికీ చాలా కీలకమైనవి.
పండ్లు. కూరగాయలలో లభించే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటాయి.
ఆరోగ్యకరమైన బరువు నిర్వహణ: ఊబకాయం, తక్కువ బరువు రెండూ సంతానోత్పత్తిని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయి కాబట్టి, సరైన ఆహారం ఆరోగ్యకరమైన బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ మెయింటెయిన్ చేయాలంటే పోషకాహారం అవసరం.
సంతానోత్పత్తికి కీలకమైన పోషకాలు
ఫోలిక్ యాసిడ్, ఒమేగా–3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్: చేపలు, గింజలు, విత్తనాలలో లభించే ఇవి పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యాన్ని ్రపోత్సహిస్తాయి. స్పెర్మ్ నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తాయి.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు: ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి వల్ల కలిగే నష్టం నుండి పునరుత్పత్తి కణాలను రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.
విటమిన్లు, ఖనిజాలు: విటమిన్ డి, విటమిన్ బి12, జింక్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు మొత్తం పునరుత్పత్తి పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తాయి.
ప్రోటీన్: మంచి ఆరోగ్యం. సరైన పునరుత్పత్తి పనితీరుకు తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం అవసరం.
దృష్టి పెట్టవలసిన, పరిమితం చేయవలసిన ఆహారాలు
ఎక్కువ తినండి: పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, చేపలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, గింజలు, విత్తనాలు.
తక్కువ తినండి: ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లు, జోడించిన చక్కెరలు. ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్.