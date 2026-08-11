 నిరాశకు చెక్‌ పెట్టి... | Niharika Challa becomes latest Woman International Master at 14th Pontevedra Masters | Sakshi
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నిరాశకు చెక్‌ పెట్టి...

Aug 11 2026 4:35 AM | Updated on Aug 11 2026 4:35 AM

Niharika Challa becomes latest Woman International Master at 14th Pontevedra Masters

సక్సెస్‌ స్టార్‌

పదే పదే పరాజయమే పలకరిస్తూ ఉండడంతో నిరాశలోకి జారిపోయి.. ‘ఇక ఆడింది చాలు’ అని చెస్‌కు టాటా చెప్పేద్దాం అనుకుంటున్న సమయంలో... తల్లిదండ్రులు, కోచ్‌ మాటల వెలుగు ఆమె మదికి చేరింది. ‘ఈసారి ఓడిపోయినా, వచ్చేసారి కచ్చితంగా గెలుస్తాను’ అనే క్రీడా స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్లి ఎన్నో విజయాలను సొంతం చేసుకుంది గుంటూరుకు చెందిన నిహారిక చల్లా. తాజా విషయానికి వస్తే... ఉమెన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మాస్టర్‌ (మహిళా అంతర్జాతీయ మాస్టర్‌) హోదా సాధించి తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. స్పెయిన్‌లోని పోంటెవెడ్రా మాస్టర్స్‌ ఓపెన్‌ టోర్నమెంట్‌లో మూడవ నార్మ్‌తో ఈ ఘనత సాధించింది నిహారిక.

కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం...
తండ్రి రమేష్‌తో సరదాగా చెస్‌ ఆడడం మొదలుపెట్టింది నిహారిక. ఈ క్రమంలో కూతురిలోని ప్రతిభను గుర్తించిన తండ్రి గుంటూరులోని ‘రవీంద్ర రాజు అకాడమీ ఆఫ్‌ చెస్‌ ఎడ్యుకేషన్‌’లో చేర్పించారు. కోచ్‌ రవీంద్ర రాజు శిక్షణలో తన ఆట తీరును మరింతగా మెరుగు పరుచుకోవడం మొదలుపెట్టింది నిహారిక. 
నిహారిక పట్టుదల, ఆటలో చురుకుదనం గమనించిన కోచ్‌ ప్రతి రోజూ ఆరు నుంచి ఏడు గంటలు సాధన చేయించే వారు. ఒకవైపు ఎంబిఏ చదువు, మరోవైపు చదరంగ సాధన... దీంతో ఆమెకు సరదా సమయాలు అంటూ లేకుండా పోయాయి. మొబైల్‌ ఫోన్లు, టీవి చూడడం లాంటి వాటికి చాలా తక్కువ సమయం కేటాయించేది. 
చెస్‌ ఆపేద్దామని...
‘ఉమెన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మాస్టర్‌’ అయ్యేందుకు దేశవిదేశాల్లో తీవ్రమైన పోటీ ఉంటుంది. 2023లో పోలెండ్‌లో జరిగిన టోర్నీలో 9 రౌండ్లకు గాను నిహారిక  కేవలం ఒక్క పాయింటే గెలుచుకుంది. దీంతో ఆమెను నిరాశ ఆవరించింది.
ఆ బాధలోనే ‘ఇక చెస్‌ వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నాను’ అన్నది కుటుంబ సభ్యులతో.
‘ఆ మాట నీ నోటి నుంచి ఎప్పుడూ రాకూడదు. నువ్వు గెలిచే రోజు కచ్చితంగా వస్తుంది’ అని చెప్పారు తల్లిదండ్రులు.
‘విజేతల వెనకాల కూడా పరాజయాలు ఉంటాయి. వాటిని దాటుకునే విజయాలు సాధించారు’ అంటూ ఎంతోమంది ప్రముఖ చెస్‌ ఛాంపియన్‌ల గురించి చెప్పారు కోచ్‌ రవీంద్ర రాజు.
కుటుంబ సభ్యులు, కోచ్‌ మాటలు నిహారికలో కొత్త కాంతిని, ఉత్తేజాన్ని నింపాయి.
మళ్లీ పూర్వ ఉత్సాహంతో ఆడడం మొదలు పెట్టింది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీలలో అద్భుత విజయాలు సాధించింది. తాజాగా ‘ఉమెన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మాస్టర్‌’ హోదా గెలుచుకుంది.

నా కల... గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌
విజయాలు సాధించాలంటే ఓటములను తట్టుకునే శక్తిని పెం΄÷ందించుకోవాలి. ప్రతి ఓటమినీ అద్భుతమైన పాఠం కిందే తీసుకున్నాను. సమయాన్ని సమర్థంగా సద్వినియోగం చేసుకోవడం వల్ల రోజుకు ఆరు గంటల చెస్‌ సాధనతో ‘ఉమెన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మాస్టర్‌’ హోదా సాధించాను. 80 ప్లస్‌ మార్కులతో ఎంబిఏ పూర్తి చేసాను. కాస్పరోవ్, హంపీ నా అభిమాన ప్లేయర్స్‌. జియం ఆవడమే నా లక్ష్యం.
– నిహారిక చల్లా

 – మురమళ్ళ శ్రీనివాసరావు, 
సాక్షి స్పోర్ట్స్, గుంటూరు
ఫొటోలు: గజ్జల రామ్‌గోపాల్‌ రెడ్డి

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