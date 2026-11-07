 తినదగిని రాజదంపతుల కేక్‌ విగ్రహాలు..! | Life sized cake statues of Prince William and Kate Middleton unveiled at UK | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తినదగిని రాజదంపతుల కేక్‌ విగ్రహాలు..!

Nov 7 2026 1:06 PM | Updated on Nov 7 2026 1:14 PM

Life sized cake statues of Prince William and Kate Middleton unveiled at UK

యూకేలోని బర్మింగ్‌హామ్‌లో జరిగిన ఒక కేక్ షోలో ప్రిన్స్ విలియం, కేట్ మిడిల్టన్‌ల పూర్తి-పరిమాణ కేక్‌ విగ్రహాలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కేక్‌ కళాకారిణి ఎమ్మాజేన్‌ రూపొందించిన ఈ తినదగిన శిల్పాలు అచ్చం వేల్స్ యువరాజు, యువరాణిని ఆవిష్కరించారు. వారి వేషధారణతో సహా ప్రతి వివరాలను మిస్‌ చేయకుండా రూపొందించారు. వీటిని రెయిన్‌బో డస్ట్ (యూకే బేకింగ్ అండ్‌ కేక్‌ అలంకరణ ఉత్పత్తుల తయారీదారు), స్క్వైర్ కిచెన్ (యూకే ఆధారిత బేకింగ్ సామాగ్రి బ్రాండ్), ది కేక్ డెకరేటింగ్ కంపెనీ (కేక్ అలంకరణ సరఫరాదారు)ల సహకారంతో రూపొందించారు. 

అంతేగాదు నిర్వాహాకులు ఈ రాజు విగ్రహాల కేక్‌ని మా రెసిడెంట్ ఆర్టిస్ట్‌ల సేకరణ వేల్స్‌, యువరాజు, యువరాణికి అందించే పూర్తి పరిమాణ నివాళిగా పేర్కొంది ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పోస్ట్‌లో. అలాగే ఈ రాజ దంపతులను కేక్ రూపంలో సజీవంగా ఆవిష్కరించడానికి, వారి అద్భుతమైన పోలికల నుండి వారి వస్త్రధారణలోని క్లిష్టమైన వివరాల వరకు ప్రతి అంశాన్ని ఎంతో శ్రద్ధగా రూపొందించినట్లు పేర్కొన్నారు నిర్వాహకులు. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన, ఒకరకంగా చాలామంది కలలో కూడా ఊహించలేని విధంగా రాజకుటుంబానికి ఇంత దగ్గరగా వెళ్లే అరుదైన అవకాశాన్ని సందర్శకులకు అందిస్తుందని అన్నారు. 

పైగా రాజదంపతులను సందర్శించే పర్యటనలా కాకుండా.. నేరుగా వీక్షించడమే కాకుండా పోటోలు కూడా దిగొచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సెలబ్రిటీలైన క్లాడియా వింకిల్‌మన్, అలిసన్ హామండ్‌లకు కూడా కేక్ అలంకరణ జరిగింది. దీనికి అదనంగా, పోటీదారులు కూడా కేక్‌తో వివిధ కళాకృతులను సృష్టించారు, వాటిలో ఫ్రాస్టింగ్‌తో కప్పబడిన అడవి, ఒక సముద్రపు దొంగల రాణి, ఓడ కూడా ఉన్నాయి. కాగా ఈ షోలో భారత్‌ తరుఫు నుంచి నీతా శ్యామ్‌, దియాపాల్‌ ఆరతి మీర్జీ, టీనా స్కాట్‌ పరాశర్‌ తదిత బేకరీ పాక నిఫుణుల కూడా పాల్గొననున్నారు.

 

ఇదీ చదవండి: భారీగా బాణసంచా కాల్చే దేశాలివే..

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంతందం దారి మళ్లిందా.. భూమిపైకే చేరుకున్నదా! (ఫొటోలు)
photo 2

బీచ్ ఒడ్డున పెళ్లి చేసుకున్న తెలుగు సీరియల్ జోడీ (ఫొటోలు)
photo 3

ధనుష్ 'ఓం' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ (ఫోటోలు)
photo 4

మనీష్‌ మల్హోత్రా ‘ప్రీ దివాలీ సెలబ్రేషన్స్‌’...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీనటి ప్రగ్యా జైశ్వాల్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Conspiracy Exposed On YSRCP MLC Lella Appi Reddy Illegal Arrest 1
Video_icon

లేళ్ల అప్పిరెడ్డి అక్రమ అరెస్టు బట్టబయలు! తప్పు ఒప్పకున్న ఎన్నికల సిబ్బంది
Lella Appi Reddy Visuvals At Guntur Court 2
Video_icon

లేళ్ల అప్పిరెడ్డి విజువల్స్ @గుంటూరు కోర్టు
Sake Sailajanath Strong Counter to AP Police Overaction 3
Video_icon

కౌంటింగ్ కి వెళ్లకుండా ఆపిన పోలీసులు...ఫోన్ కాల్‌తో ఇచ్చిపడేసిన శైలజానాథ్
Tension at the counting center at PR College, Kakinada 4
Video_icon

కాకినాడ PR కాలేజీ కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత
Proddatur Janasena Leader Fire On TDP Leaders 5
Video_icon

పేరు చెప్పడానికి కూడా హాస్యంగా ఉంది.. TDP నేతలపై రెచ్చిపోయిన జనసేన నేత
Advertisement
 