 తల్లి కాబోతున్న సింగర్‌, మెటర్నిటీ ఫోటో షూట్‌ పిక్స్‌ వైరల్‌ | Indian Idol Fame Sayli Kamble and Dhawal expecting First Child | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తల్లి కాబోతున్న సింగర్‌, మెటర్నిటీ ఫోటో షూట్‌ పిక్స్‌ వైరల్‌

Sep 28 2025 4:19 PM | Updated on Sep 28 2025 4:25 PM

Indian Idol Fame Sayli Kamble and Dhawal expecting First Child

ఇండియన్ ఐడల్ స్టార్   సాయిలి కాంబ్లే  తల్లి కాబోతోంది. ఈ గుడ్‌ న్యూస్‌ను తన భర్త ధవాల్‌తో కలిసి అభిమానులతో పంచుకున్నారు. తమ జీవితాల్లోకి అద్భుతం రాబోతోందని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా షేర్‌ చేశారు. అంతేకాదు దీనిక సంబంధించి  బేబీ షవర్  ఫోటోలను కూడా పంచుకున్నారు. దీంతో ఇవి నెట్టింట సందడిగా మారాయి.  త్వరలోనే ఈ స్టార్‌ సింగర్‌ లాలి పాటలు పాడబోతోందంటూ అభిమానులు, తోటి కళాకారులు ఆమెకు అభినందనలు అందించారు.

మెటర్నిటీ ఫోటో షూట్‌లో సాయిలి సాంప్రదాయ మహారాష్ట్ర స్టైల్‌లో ఆకుపచ్చ. నారింజ రంగు చీరలో మెరుస్తూ కనిపించింది.లుక్‌ను పూర్తి అందమైన రాణిహార్, కమర్బంధ్, మాంగ్‌ టీక చెవిపోగులతో తన లుక్‌మరింత అందంగా మల్చుకుంది.  భార్యకు తగ్గట్టుగా ధవల్ తనదైన శైలిలో ముస్తాబయ్యారు. 

"మా హృదయాలు ఆనందం మరియు నిరీక్షణతో ఉప్పొంగిపోతున్నాయి! మా చిన్న అద్భుతం రాబోతోంది.  చాలా సంతోసం.  జీవితంలో అత్యంత అద్భుతమైన సాహసయాత్రను ప్రారంభిస్తున్నాం. మరింత ద్విగుణీకృతమైన ఆనంద క్షణాలను అనుభవించేందుకు ఎదురు చూస్తున్నాం. 'కొంచెం స్టార్‌డస్ట్, కొంచెం స్వర్గం , జీవితానికి  సరిడా ప్రేమ మా దారిలోకి వస్తున్నాయి.’ అంటూ పోస్ట్‌ చేశారు. 

కాగాఇండియన్ ఐడల్ సీజన్ 12లో తన అద్భుతమైన గాత్రంతో అభిమానులను సంపాదించుకున్న గాయని సాయిలీ. సాయిలీ తన చిరకాల ప్రియుడు ధవల్‌ను 2022, ఏప్రిల్‌లో వివాహం చేసుకుంది.

చదవండి: దుర్గాపూజలో భక్తిపారవశ్యం, నటీమణులు ఎమోషనల్‌, వీడియో వైరల్‌


 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

రమ్యకృష్ణ.. యంగ్ హీరోయిన్లని మించిపోయేలా (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీనిధి శెట్టి 'తెలుసు కదా' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

దేశమంతా కవర్ చేసిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

బతుకమ్మ ఆడిన మిస్ వరల్డ్ ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌శ్రీ (ఫొటోలు)
photo 5

'కాంతార' రిలీజ్‌కి రెడీ.. ప్రముఖ దేవాలయంలో రిషభ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Mithun Manhas Elected As New BCCI President 1
Video_icon

BCCI అధ్యక్షుడిగా మిథున్ మన్హాస్ ఎన్నిక
Srivari Garuda Seva At Tirumala 2
Video_icon

గరుడసేవ వైభవం.. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తుల రాక
Old Woman Shows Her Respect Towards YS Jagan 3
Video_icon

ఇది కదా వెలకట్టలేని అభిమానం అంటే..
YSRCP MLC Mondithoka Arun Kumar Fires On Balakrishna Comments 4
Video_icon

సిగ్గుండాలి బాలకృష్ణ.. నిండు సభలోకి మందుతాగి వచ్చి
Pinnelli Ramakrishna Reddy Reacts After Interrogation Over Gundlapadu Incident 5
Video_icon

గుండ్లపాడు జంట హత్యల కేసు విచారణ తర్వాత పిన్నెల్లి రియాక్షన్
Advertisement
 