తనిష్క్‌ మియా 'మానిఫెస్ట్' కలెక్షన్‌ లాంచ్‌

Sep 30 2025 5:52 PM | Updated on Sep 30 2025 6:26 PM

festive season Tanishq unveils its latest collection Mias Manifest

ప్రముఖ జ్యయల్లరీ సంస్థ తనిష్క్‌ కొత్త కలక్షన్‌  ఆవిష్కరించింది. పండుగ సీజన్‌ సందర్భంగా మియా 'మానిఫెస్ట్' కలెక్షన్‌ను లాంచ్‌ చేసింది.  ఈసందర్బంగా  ప్రత్యేక ఆఫర్లను అందిస్తోంది.

ఆధునికత, ఆధ్యాత్మిక ,సమకాలీన డిజైన్‌తో రాజ సౌందర్యాన్ని మిళితం చేస్తూ  సరికొత్త 
డిజైన్లతో  వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తోంది.  మియా ప్యాలెస్ ఆర్చ్‌లు, పైస్లీ , బంగారంలో కమలం పువ్వు మరియు సహజ వజ్రాలు, ముత్యాలు, సహజ బహుళ-రంగు నీలమణిలు , ఆకుపచ్చ అవెంచురిన్‌లతో పాటు ఆధునిక డిజైన్లతో ఉత్పత్తులను అందిస్తోంది.  చోకర్లు, నెక్లెస్‌లు, నవరత్నాలు, ఝుమ్కాలు , క్వార్ట్జ్ క్రిస్టల్ మాలాలను అందిస్తుంది, ఇవి పండుగ చక్కదనాన్ని సరసమైన ధరతో మిళితం చేయని కంపెనీ తెలిపింది.  దీంతోపాటు  వెండి ఆభరణాల  కలెక్షన్‌ను కూడా పరిచయం చేస్తుంది. ఆధునిక ట్విస్ట్‌తో అపారమైన ధరించగలిగే డిజైన్‌లు ఉత్సాహభరితమైన దీపావళి వేడుకలు, నవరాత్రి ఉత్సవాలు లేదా ఆలోచనాత్మక బహుమతికి అనువుగా ఉంటాయని  సంస్థ తెలిపింది. మియాస్ మానిఫెస్ట్ కలెక్షన్‌లో చెవిపోగులు, పెండెంట్లు, బ్రాస్‌లెట్‌లు, ఝుమ్కాలు, చోకర్, నెక్‌పీస్‌లు లాంటివి మరెన్నో మియా స్టోర్‌లలో లభ్యం.

ఆధునిక మహిళల కోసం రూపొందించిన పండుగ గ్లామర్ నుండి ట్రెండ్-ఫార్వర్డ్, స్టైలిష్ డిజైన్లను అందిస్తోందని  మియా బ్రాండ్ అంబాసిడర్  అనీత్ పడ్డా వెల్లడించారు. ఈ అద్భుతమైన చోకర్‌ను ధరించి కనిపించారు.సెప్టెంబర్ 26 నుండి అక్టోబర్ 23 వరకు, నిబంధనల మేరకు కస్టమర్‌లు వజ్రాల ఆభరణాల తయారీ ఛార్జీలపై 100శాతం తగ్గింపు, సాదా బంగారం, రంగు రాతి ఆభరణాల తయారీ ఛార్జీలపై 20శాతం తగ్గింపు లభింస్తుంది నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.

