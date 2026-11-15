నోరూరించే మూడు వంటకాలు.. తయారీ కూడా చాలా ఈజీ!

ఫండే
స్నాక్ సెంటర్
రోజూ చేసే వంటకాలేనా? కాస్త కొత్తగా, వెరైటీగా ఏదైనా రుచి చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే మహారాష్ట్ర స్పెషల్ మిసల్ పావ్ నుంచి ఘుమఘుమలాడే వంకాయ భర్తా వరకు.. నోరూరించే ఈ మూడు వంటకాలను ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. కారం, మసాలా రుచులతో పాటు చివర్లో జిలేబీ వైట్ చాక్లెట్ బార్క్తో స్వీట్ ట్రీట్ కూడా ఆస్వాదించవచ్చు!
మిసల్ పావ్..
కావాల్సినవి..
మొలకెత్తిన పెసలు: ఒక కప్పు,
ఉల్లిపాయలు: రెండు,
టొమాటోలు: రెండు,
అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద: ఒక చెంచా,
కారం: ఒక చెంచా,
ధనియాల పొడి: ఒక చెంచా,
గరం మసాలా: అర చెంచా,
పసుపు: కొద్దిగా,
జీలకర్ర: అర చెంచా,
నూనె, ఉప్పు: తగినంత,
గార్నిష్ కోసం: సన్నని సేవ్, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నిమ్మకాయ, పావ్ బన్స్.
తయారీ..
ముందుగా బాణలిలో నూనె వేసి జీలకర్ర, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించాలి.
అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద, టొమాటో ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు మగ్గించాలి.
ఇప్పుడు కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి కలపాలి.
మొలకెత్తిన పెసలు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మెత్తబడే వరకు ఉడికించాలి.
కూర దగ్గరపడ్డాక దించేయాలి. పైన సన్నని సేవ్, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర చల్లాలి. కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండాలి.
పావ్ బన్స్ను పెనంపై కొద్దిగా వెన్న వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.
వేడివేడి మిసల్ కూరతో కలిపి అందించాలి. అంతే, మహారాష్ట్ర రుచుల మిసల్ పావ్ సిద్ధం!
వంకాయ భర్తా..
కావాల్సినవి..
పెద్ద వంకాయ: ఒకటి,
వెల్లుల్లి రెబ్బలు: 8,
ఉల్లిపాయ ముక్కలు: కప్పు,
టొమాటో ముక్కలు: కప్పు,
పచ్చిమిర్చి: 2,
అల్లం తురుము: 2 టీస్పూన్లు,
పచ్చి బఠాణీలు: పావు కప్పు,
ఆవ నూనె: 4 టేబుల్ స్పూన్లు,
జీలకర్ర: టీస్పూన్,
ధనియాల పొడి: 2 టీస్పూన్లు,
పసుపు: టీస్పూన్,
కారం: టీస్పూన్,
గరం మసాలా: అర టీస్పూన్,
ఉప్పు: తగినంత, కొత్తిమీర: కొద్దిగా.
తయారీ విధానం..
ముందుగా వంకాయకు అక్కడక్కడ చిన్న గాట్లు పెట్టి వెల్లుల్లి రెబ్బలను వాటిలో ఉంచాలి.
కొద్దిగా నూనె రాసి చిన్న మంటపై అన్ని వైపులా బాగా కాల్చాలి.
చల్లారిన తర్వాత పై తొక్క తీసి లోపలి గుజ్జును మెత్తగా చేసుకోవాలి.
బాణలిలో నూనె వేసి జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తురుము వేసి వేయించాలి.
ఉల్లిపాయలు బంగారు రంగులోకి వచ్చాక టొమాటో ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు ఉడికించాలి.
ఇప్పుడు ధనియాల పొడి, పసుపు, కారం, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి కలపాలి.
తర్వాత బఠాణీలు, వంకాయ గుజ్జు వేసి బాగా కలిపి కొత్తిమీర చల్లాలి. అంతే, వేడి వేడి వంకాయ భర్తా సిద్ధం.
జిలేబీ వైట్ చాక్లెట్ బార్క్..
కావాల్సినవి..
వైట్ చాక్లెట్: 200 గ్రాములు,
జిలేబీలు: 50 గ్రాములు,
ఎండిన గులాబీ రేకులు: ఒక టీస్పూన్,
పిస్తా పలుకులు: ఒక టేబుల్ స్పూన్.
తయారీ..
ముందుగా వైట్ చాక్లెట్ను చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
ఒక గిన్నెలో నీళ్లు మరిగించి, దానిపై మరో గాజు గిన్నె ఉంచాలి.
అందులో చాక్లెట్ ముక్కలు వేసి కరిగించాలి.
చాక్లెట్ పూర్తిగా కరిగి మెత్తగా అయ్యాక బటర్ పేపర్పై పోసి, అర అంగుళం మందంలో సమానంగా పరచాలి.
దానిపై చిన్న ముక్కలుగా చేసిన జిలేబీలను అమర్చాలి.
తర్వాత ఎండిన గులాబీ రేకులు, పిస్తా పలుకులు చల్లాలి.
దీన్ని ఫ్రిజ్లో సుమారు 20 నిమిషాలు ఉంచాలి.
చాక్లెట్ గట్టిపడ్డాక బయటకు తీసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అంతే, రుచికరమైన జిలేబీ వైట్ చాక్లెట్ బార్క్ సిద్ధం.
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