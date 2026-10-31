మన దేశంలో కుక్కని కాలభైరవుడి స్వరూపంగా, విశ్వాసానికి చిహ్నంగా చూస్తారు. పైగా వాటిని పూజనీయమైన వాటిగానే చూస్తాం. అంతవరకే..కానీ ఈ దేశంలో ఏకంగా శునకాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక పండుగను నిర్వహించి వాటిని పల్లికిలో ఊరేగిస్తారు. అక్కడ ఇది ఎందుకు చేస్తారో తెలిస్తే..విస్తుపోతారు.
చైనాలోని గ్వీజౌ ప్రావిన్స్లోని ఒక గ్రామం ఈ శునకాల పండుగను వేడుకగా నిర్వహిస్తుంది. ఇక్కడ కుక్కలకు సాంప్రదాయ మియావో దుస్తులు ధరింపచేసి పల్లకిలో వీధుల గుండా ఊరేగిస్తారు. దీన్ని డాగ్ క్యారీయింగ్ ఫెస్టివల్గా పిలుస్తారు. ఇవి కరువు నుంచి కాపాడుతాయని, ఇవి నీటి జాడని కనగొనడంలో సహాయం చేస్తాయని అక్కడ ప్రజలు విశ్వసిస్తారట. సకాలంలో మంచి వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండేందుకు, అలాగే ప్రకృతిపట్ల గౌరవార్థం ఇలా డాగ్ ఫెస్టివల్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తారట.
అక్కడ చైనా భాషలో దీన్ని'తాయ్ గౌ జీ' వేడుకగా పిలుస్తారు. ఈ పండుగకు 2015లో సాంస్కృతిక వారసత్వ గుర్తింపు కూడా ఇచ్చారట. ఈ వేడుకలని సమీపంలోని పొలాల్లో నిర్వహిస్తారు. నివాసితులు డప్పులు, నృత్యాలు చేస్తూ..ఒకరిపై ఒకరు బురద జల్లుకుంటూ జరుపుకుంటారు. ఒకప్పుడు గ్రామంలో తీవ్ర కరువు ప్రబలినప్పుడు ఊరి గ్రామ పెద్ద కలలో కుక్కకి వేడుక నిర్వహిస్తే వర్షం పడుతుందని వచ్చిందట. అప్పటి నుంచి ఆ ఆచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారని చెబుతుంటారు అక్కడి గ్రామస్తులు.
మరో కథనం ప్రకారం..తమ పూర్వీకులు నీళ్ల జాడ లేక అవస్థలు పడ్డప్పుడు కుక్కలే వాళ్లకి సహాయం చేశాయని..అందుకు ప్రతిఫలంగా ఇలా డాగ్ ఫెస్టివల్ని నిర్వహిస్తుంటారని చెబుతుంటారు. ఈ పండుగ ఒకరకంగా జంతువులు, ప్రకృతిపట్ల కృతజ్ఞత చెబుతున్నట్లుగా ఉండటమేగాక..ఒక రకంగా ఈ వేడుక అందర్నీ ఒకచోట చేర్చి ఐక్యంగా ఉండేలా చేయడం విశేషం.
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