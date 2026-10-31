నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో గంటల తరబడి కూర్చుని పనిచేయడం వల్ల వెన్నెముక వంగిపోవడం, భుజాలు ముందుకు చొచ్చుకురావడం వంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఈ శరీర భంగిమ లోపాలను సరిదిద్దడానికి, కండరాలను బలోపేతం చేయడానికి కొన్ని సులభమైన వ్యాయామాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయి. వీటిని క్రమం తప్పకుండా చేయడం ద్వారా వెన్ను నొప్పులను దూరంగా ఉంచుకోవచ్చు.
గడ్డాన్ని వెనక్కు లాగడం..
కుర్చీలో నిటారుగా కూర్చోవడం లేదా నిలబడడం ద్వారా ఈ వ్యాయామాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. గడ్డాన్ని కిందికి వంచకుండా, నెమ్మదిగా వెనక్కి లాగుతూ మెడ నిటారుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ భంగిమను కొన్ని సెకన్ల పాటు ఉంచి సాధారణ స్థితికి రావాలి. తల ముందుకు వంగే అలవాటును తగ్గించడానికి, మెడ సరైన స్థితిలో ఉండటానికి ఇది బాగా సహాయపడుతుంది.
ఛాతీని తెరిచి విశ్రాంతి
రెండు భుజాలను నెమ్మదిగా వెనక్కి తీసుకెళ్లి, ఛాతీని ముందుకు తెరిచి వెన్నును నిటారుగా ఉంచడం ఈ వ్యాయామం ప్రధాన విధానం. అయితే భుజాలపై ఎక్కువ ఒత్తిడి పడకుండా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఎక్కువసేపు ఒకే భంగిమలో కూర్చోవడం వల్ల భుజాలలో ఏర్పడే బిగుతును తగ్గించడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
పైవెన్ను, పొట్ట కండరాలు
నిటారుగా ఉన్నప్పుడు భుజాలను పైకి ఎత్తకుండా వెనక్కి లాగి, రెండు భుజాల మధ్యనున్న కండరాలను కొన్ని సెకన్ల పాటు బిగించాలి. దీనితో పాటు మోకాళ్లను వంచి నేలపై పడుకుని పొట్ట కండరాలను బిగించడం ద్వారా కోర్ (పొట్ట కండరాలు, నడుము, దిగువ వెన్ను కండరాలు, తుంటి, పిరుదుల కండరాలు, పెల్విక్ ఫ్లోర్ కండరాలు) బలాన్ని పెంచుకోవచ్చు. పొట్ట కండరాలు బలంగా ఉంటే వెన్నుపూసకు మెరుగైన ఆధారం లభిస్తుంది.
పని మధ్యలో విరామాలు
ఎక్కువసేపు ఒకే చోట కూర్చోకుండా తరచుగా లేచి కొద్దిసేపు నడవడం, భుజాలను తిప్పడం వంటివి చేయాలి. స్క్రీన్ను కంటి స్థాయిలో ఉంచుకోవడం ముఖ్యం. ఈ వ్యాయామాల వల్ల శరీర భంగిమ మెరుగుపడడమే కాకుండా, మెడ, భుజాలు, వెన్నుపై ఒత్తిడి తగ్గి కండరాల బలం పెరుగుతుంది. ఇవి నెమ్మదిగా నొప్పిలేకుండా చేయాలి, తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
– సాక్షి స్పెషల్ డెస్క్