ఇటీవల కాలంలో స్టీమ్ రూమ్లో సేద తీరడం ఒక ట్రెండ్గా మారింది. దీన్ని ఆవిరి స్నానం అని కూడా అంటారు. దీని వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కూడా. అయితే ఇదంతా ఎందుకంటే. కొందరికీ ఈ స్టీమ్ రూమ్ విశ్రాంతి లేదా సేద తీర్చే రూమ్గా కాకుండా ప్రాణాంతకంగా మారిపోతుంది. అంటే కొందరికి ఇందులో ఉంటే బీపీ అకస్మాత్తుగా పడిపోయి..స్పృహ కోల్పోతారట. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ కూడా తనకు ఇలానే జరుగుతుందని వివరించింది. అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది?, అందుకు గల కారణాలు?, వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారు? తదితరాల గురించి సవివరంగా తెలుసుకుందామా..!
'కాఫీ విత్ కరణ్' సీజన్ 9 ఎపిసోడ్లో జాన్వీ కపూర్, వరుణ్ ధావన్ పాల్గొన్నారు.ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్లో, హోస్ట్ కరణ్ జోహార్ జాన్వీని, సారా అలీఖాన్, అనన్య పాండేలతో కలిసి సౌనాలో ఇరుక్కుపోతే ఏం చేస్తారు అని అడగగా.. స్టీమ్ లేదా సౌనాలో ఉన్నప్పుడు తనకు రక్తపోటు తగ్గిపోతుందని, స్పృహ కోల్పోతానని ఆమె వెల్లడించారు. నిజంగానే స్టీమ్ రూమ్లో ఉంటే ఇలా జరుగుతుందా అంటే..
సౌనా లేదా స్టీమ్ రూమ్లో గడపడం కొందరికీ రిలాక్స్ మోడ్ అయినా మరికొందరికి శరీరంలోని ఉష్ణోగ్రతను, రక్తప్రసరణను నియంత్రించుకునే సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. దీని వల్ల రక్తపోటు ఆకస్మికంగా పడిపోయి, తలతిరగడం, స్పృహ కోల్పోవడం కూడా జరగవచ్చు.
సౌనా వల్ల రక్తపోటు ఎలా తగ్గుతుంది..
ఒక వ్యక్తి సౌనాలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, శరీరం చర్మానికి రక్త ప్రవాహాన్ని పెంచడం ద్వారా తనను తాను చల్లబరచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ సమయంలో రక్తనాళాలు విస్తరిస్తాయి, ఈ ప్రక్రియను వాసోడైలేషన్ (రక్తనాళాల వ్యాకోచం) అంటారు, దీనిలో రక్తపోటు స్థాయిలు పడిపోవచ్చు. ఒకవేళ రక్తపోటు మరీ ఎక్కువగా పడిపోతే, మెదడుకు తాత్కాలికంగా తగినంత రక్తం అందకపోవచ్చు, దీని ఫలితంగా తల తిరగడం లేదా స్పృహ కోల్పోవడం జరగవచ్చు.
రక్తపోటు తగ్గినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే..
రక్తపోటు అంటే రక్తనాళాల గోడలపై రక్తం కలిగించే ఒత్తిడి. దీనివల్ల మెదడుతో సహా శరీరంలోని వివిధ భాగాలకు ఆక్సిజన్, పోషకాలు చేరతాయి. ఒక వ్యక్తి అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు గురైనప్పుడు, చర్మానికి సమీపంలో ఉన్న రక్తనాళాలు అదనపు వేడిని విడుదల చేయడానికి వ్యాకోచిస్తాయి. ఇది చర్మం వైపు ఎక్కువ రక్తం ప్రవహించడానికి అనుమతిస్తుంది, తద్వారా శరీరం చల్లబడటానికి సహాయపడుతుంది. అయితే, రక్తనాళాలు విస్తరించడం వల్ల కూడా రక్తపోటు తగ్గవచ్చు.
రక్తపోటు గణనీయంగా తగ్గితే, మెదడుకు రక్త ప్రసరణ తాత్కాలికంగా తగ్గవచ్చు. దీనివల్ల ఒక వ్యక్తికి తల తిరగడం, నీరసంగా ఉండటం లేదా మగతగా అనిపించడం జరగవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో, వారు కొద్దిసేపు స్పృహ కోల్పోవచ్చు.
ఈ సమస్య ఎవరికి ఎక్కువ అంటే..
సౌనాలో ఎవరికైనా రక్తపోటు తగ్గవచ్చు, అయితే, కొందరు వ్యక్తులు దీనికి ఎక్కువగా గురయ్యే అవకాశం ఉంది. వీరిలో వీరు ఉంటారు
సహజంగానే తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవారు
డీహైడ్రేషన్కు గురయ్యేవారు
గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు
కొన్ని రకాల మందులు తీసుకుంటున్నవారు
వేడికి అలవాటు లేనివారు
హెచ్చరిక సంకేతాలు ఏమిటి?
స్పృహ కోల్పోవడం ఎల్లప్పుడూ అకస్మాత్తుగా జరగదు. రక్తపోటు తగ్గినప్పుడు లేదా వేడిని తట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు శరీరం కొన్ని హెచ్చరిక సంకేతాలను చూపవచ్చు. కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు:
తల తిరగడం లేదా మగతగా అనిపించడం
దృష్టి మసకబారడం లేదా నల్లటి మచ్చలు కనిపించడం
అధికంగా చెమట పట్టడం
నీరసంగా లేదా అసాధారణంగా అలసిపోయినట్లు అనిపించడం
వికారం
తలనొప్పి
నిలబడినప్పుడు అస్థిరంగా అనిపించడం
కొంతమందికి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం లేదా స్పృహ కోల్పోతున్నట్లు అనిపించడం కూడా జరగవచ్చు. సౌనా లోపల ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే బయటకు వచ్చి చల్లని ప్రదేశానికి వెళ్లడం ముఖ్యం. వేడిలో కూర్చోవడం కొనసాగిస్తే లక్షణాలు మరింత తీవ్రమవుతాయి.
ఎలా నివారించవచ్చు?
సౌనాలో గపడానికి ముందే ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మేలు.
శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూసుకోండి
సమయాన్ని పరిమితం చేసుకోండి
మద్యపానానికి దూరంగా ఉండండి
నెమ్మదిగా లేవండి
అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు దీనిని ఉపయోగించవద్దు
తక్కువ రక్తపోటు లేదా కొన్ని రకాల గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు సౌనాను ఉపయోగించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి.