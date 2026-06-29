 సింగిల్ శాలరీతో కష్టమే.. మారిన ఆర్థిక సూత్రం | Beyond the 9 to 5 job inside Indias side Hustle Boom | Sakshi
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సింగిల్ శాలరీతో కష్టమే.. మారిన ఆర్థిక సూత్రం

Jun 29 2026 7:21 AM | Updated on Jun 29 2026 7:23 AM

Beyond the 9 to 5 job inside Indias side Hustle Boom

స్థిరమైన ఉద్యోగం, నెలాఖరుకు చేతికి అందే జీతం, ఆపై రిటైర్మెంట్ జీవితం.. ఒకప్పుడు ఆర్థిక భద్రతకు ఇవే అసలైన సూత్రాలు. కానీ నేడు భారతదేశంలో ఈ సాంప్రదాయ భావన పూర్తిగా మారిపోతోంది. నిరంతరం పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, జీతాల వృద్ధిలో మందగమనం, వీటికి తోడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) విస్తృతి కారణంగా ఉద్యోగ భద్రతపై ఏర్పడిన ఆందోళనలు మధ్యతరగతి ఉద్యోగులను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు నడిపిస్తున్నాయి. 9 టు 5 ఆఫీస్ వేళల తర్వాత అదనపు ఆదాయం కోసం భారతీయులు సృష్టిస్తున్న ఈ ‘సైడ్ హజిల్’ విప్లవం దేశీయ వర్క్ కల్చర్‌ను ఎలా మారుస్తోంది? సోషల్ మీడియాలో ఊదరగొడుతున్నట్లు ‘పాసివ్ ఇన్‌కమ్’ నిజంగానే కష్టపడకుండా వస్తుందా?

మారిన జెన్ జీ మైండ్‌సెట్.. ఒకే కొలువుకు కాలం చెల్లు
నేటి తరం యువత తమ ఆర్థిక భవిష్యత్తు కోసం కేవలం ఒకే ఒక యజమాని లేదా ఒకే కంపెనీపై ఆధారపడటానికి సిద్ధంగా లేదు. ప్రముఖ ప్రొఫెషనల్ నెట్‌వర్క్ ‘లింక్డ్‌ఇన్’ నిర్వహించిన తాజా సర్వే ప్రకారం.. భారతదేశంలోని 75 శాతం మంది జెన్ జీ యువ పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రస్తుతం ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆదాయ మార్గాలను విజయవంతంగా అందుకుంటున్నారు. దీనినే కెరీర్ నిపుణులు ‘పోర్ట్‌ఫోలియో కెరీర్’ అని పిలుస్తున్నారు. ఈ విధానంలో ఒక వ్యక్తి కేవలం ఒకే వృత్తికే పరిమితం కాకుండా ఫ్రీలాన్సింగ్, కంటెంట్ క్రియేషన్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ వంటి మల్టిపుల్ ఆప్షన్లను ఎంచుకుంటున్నారు.

గిగ్ ఎకానమీ దిశగా భారత్ అడుగులు
భారతదేశంలో ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి రంగాలు ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయో చెప్పడానికి ప్రభుత్వ గణాంకాలే నిదర్శనం. నీతి ఆయోగ్  అంచనాల ప్రకారం.. దేశంలోని గిగ్ వర్క్‌ఫోర్స్ (తాత్కాలిక, ఒప్పంద, ఫ్రీలాన్స్ కార్మికులు) 2020-21 నాటికి 77 లక్షలుగా ఉంటే, అది రాబోయే 2029-30 నాటికి ఏకంగా 2.35 కోట్లకు చేరుకోనుంది. కేవలం శారీరక శ్రమతో కూడిన పనులకే కాకుండా కన్సల్టింగ్, ఆన్‌లైన్ ట్యూటరింగ్, ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ వంటి రంగాల్లో కూడా గిగ్ ఎకానమీ శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది.

కంటెంట్ క్రియేటర్ల హవా
యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలు నేడు కేవలం కాలక్షేప సాధనాలు కావు.. అవి అద్భుతమైన సంపాదన వనరులుగా మారాయి. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో దాదాపు 20 లక్షల నుండి 25 లక్షల మంది క్రియేటర్లు తమ కంటెంట్ ద్వారా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌పై మానిటైజేషన్ సాధించారు. వీరంతా బ్రాండ్ పార్ట్‌నర్‌షిప్స్, అడ్వర్టైజింగ్, సబ్‌స్క్రిప్షన్స్, అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ద్వారా భారీగా అర్జిస్తున్నారు. రాబోయే 2030 నాటికి ఈ క్రియేటర్లు దేశంలో దాదాపు ఒక ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా వినియోగదారుల వ్యయాన్ని శాసించనున్నారని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అమెరికాను ఊపేస్తున్న పాసివ్ ఇన్‌కమ్ క్రేజ్
రెగ్యులర్ ఉద్యోగాల పట్ల విముఖత చూపడం, అదనపు ఆదాయం కోసం వెతకడం అనే ట్రెండ్ అమెరికాలో మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అక్కడ సగానికి పైగా జనాభా ముఖ్యంగా 60 శాతం మంది జెన్ జీ యువత కేవలం ఒకే ఒక ఫుల్-టైమ్ జాబ్ ద్వారా తమ ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడం అసాధ్యమని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 18 నుండి 28 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న ప్రతి నలుగురు అమెరికన్లలో ఒకరికి సైడ్ హజిల్ ఉంది. గూగుల్ వంటి సెర్చ్ ఇంజన్లలో కూడా ‘పాసివ్ ఇన్‌కమ్’ అనే పదం కోసం వెతికే వారి సంఖ్య గత కొన్ని ఏళ్లుగా రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతోంది.

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో..
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ముఖ్యంగా ఏఐ టూల్స్ అందుబాటులోకి రావడం వల్ల సాధారణ ఉద్యోగులు కూడా డిజిటల్ వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం సులువైంది. ఈ బుక్స్ రాయడం, గ్రాఫిక్ డిజైన్ టెంప్లేట్లు సృష్టించడం, వెబ్‌సైట్లు రూపొందించడం, వీడియోలు, ఆన్‌లైన్ కోర్సులు రూపొందించడం వంటి పనులను ఏఐ టూల్స్ కొన్ని గంటల్లోనే పూర్తి చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఉద్యోగులు తమ పూర్తి కాలపు ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండానే, ఆఫీస్ సమయం ముగిసిన తర్వాత సొంతంగా డిజిటల్ ఉత్పత్తులను తయారు చేసి ఆన్‌లైన్ మార్కెట్లలో విక్రయిస్తున్నారు.

ఆస్తి అద్దెలు, స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు
మరోవైపు సాంప్రదాయ పెట్టుబడి మార్గాలైన రియల్ ఎస్టేట్, స్టాక్స్ కూడా ఆధునిక సాంకేతికతతో మరింత సులభతరమయ్యాయి. మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా సామాన్యులు సైతం మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఈటీఎఫ్, ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలలో క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడులు పెడుతూ డివిడెండ్ల రూపంలో ఆదాయం పొందుతున్నారు. భౌతికంగా స్థిరాస్తులు కొనలేని వారు కూడా ‘రీట్స్’ ద్వారా కమర్షియల్ ప్రాపర్టీలపై పెట్టుబడులు పెట్టి అద్దె రూపంలో లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారు.

‘పాసివ్ ఇన్‌కమ్’ నిజంగానే శ్రమలేనిదా?
సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు ‘మంచంపై పడుకుని నిద్రపోతూనే లక్షలు సంపాదించవచ్చు’ అంటూ ప్రచారం చేసే మాటల్లో ఎంతమాత్రం నిజం లేదు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ప్రతి ‘పాసివ్ ఇన్‌కమ్’ వెనుక నెలలు లేదా సంవత్సరాల తరబడి చేసిన కఠిన శ్రమ దాగి ఉంటుంది.
ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా నిలకడగా ఆదాయం రావాలంటే కనీసం రెండేళ్ల పాటు నాణ్యమైన కంటెంట్ అందించాలి.
ఆన్‌లైన్ కోర్సులు అమ్మాలన్నా ఎంతో నైపుణ్యం, నిరంతర అప్‌డేట్లు అవసరం.
అద్దె ఇళ్ల ద్వారా సంపాదన పొందాలన్నా ఆస్తుల నిర్వహణ, పన్నులు, టెనెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ వంటి సవాళ్లు ఉంటాయి.
స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా డివిడెండ్లు రావాలన్నా ముందే పెద్ద మొత్తంలో క్యాపిటల్ (పెట్టుబడి), దీర్ఘకాలిక క్రమశిక్షణ అవసరం.

ఈజీ మనీ కోర్సుల మోసాలు.. ‘క్లిక్ ప్రాఫిట్’ ఉదంతం
పాసివ్ ఇన్‌కమ్ పై ఉన్న క్రేజ్‌ను క్యాష్ చేసుకునేందుకు మార్కెట్లో మోసపూరిత కంపెనీలు వెలిశాయి. అమెజాన్, ఇతర ఈ-కామర్స్ స్టోర్ల ద్వారా ఎలాంటి కష్టం లేకుండా గ్యారెంటీగా నెలకు వేల డాలర్ల ఆదాయం ఇప్పిస్తామంటూ, అధునాతన ఏఐ వాడుతున్నామంటూ నమ్మించి ‘క్లిక్ ప్రాఫిట్’ అనే సంస్థ వినియోగదారుల నుండి భారీగా వసూలు చేసింది. దీనిపై దర్యాప్తు చేసిన అమెరికా ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ (ఎప్‌టీసీ) తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, సదరు కంపెనీ నిర్వాహకులపై 2025లో శాశ్వత నిషేధం విధించింది. అందుకే ఇలాంటి షార్ట్‌కట్ కోర్సులను నమ్మి వేలాది రూపాయలు తగలబెట్టుకోవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కార్పొరేట్ కంపెనీలకు సరికొత్త తలనొప్పి
మారుతున్న ఈ ధోరణి కేవలం ఉద్యోగులకే కాదు, వారిని నియమించుకునే కంపెనీలకు కూడా సరికొత్త సవాళ్లను విసురుతోంది. ఒకప్పుడు ‘సైడ్ హజిల్’ లేదా ‘మూన్‌లైటింగ్’ (ఒక ఉద్యోగం చేస్తూనే మరో పని చేయడం) అనే విషయాలను కంపెనీలు తీవ్ర నేరంగా పరిగణించేవి. కానీ ఇప్పుడు ఉద్యోగులు ఫ్లెక్సిబిలిటీని, అదనపు ఆదాయాన్ని కెరీర్ ప్లానింగ్‌లో భాగంగా మార్చుకోవడంతో కంపెనీలు కూడా తమ పాత నిబంధనలను సవరించుకోక తప్పడం లేదు. మొత్తానికి నేటి తరం ఉద్యోగులు అనిశ్చితమైన ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో తమ కుటుంబాలకు అదనపు భద్రత కల్పించుకోవడానికే ఈ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు.

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