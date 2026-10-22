 చెల్లెలి పెళ్లయి రెండు రోజులే.. ఇంతలోనే అక్క మృతి | Two Died In Road Accident At Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చెల్లెలి పెళ్లయి రెండు రోజులే.. ఇంతలోనే అక్క మృతి

Oct 22 2026 9:12 AM | Updated on Oct 22 2026 9:12 AM

Two Died In Road Accident At Hyderabad

హైదరాబాద్‌:  చెల్లెలి పెళ్లయిన రెండు రోజులకే అక్క మరణించడంతో ఆ కుటుంబంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో పెళ్లి కోసం ఒంగోలు నుంచి వచ్చిన మరో యువకుడు తీవ్ర గాయాలకు గురై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. రాజేంద్రనగర్‌ ఎస్‌ఐ రాఘవేందర్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బండ్లగూడ కాళీమందిర్‌ అభ్యుదయ నగర్‌లో పరిశుద్ధరావు తన కుటుంబ సభ్యులతో నివసిస్తున్నాడు. పెద్ద కుమార్తె ఐశ్వర్య (25)  ప్రైవేటు స్కూల్‌లో టీచర్‌గా పనిచేస్తోంది. రెండవ కుమార్తె వివాహం రెండు రోజుల క్రితం జరిగింది. 

ఈ క్రమంలో ఒంగోలు నుంచి పెళ్లికి వచ్చిన మాథ్యూస్‌(26) తో కలసి మంగళవారం  టిఫిన్‌ చేయడానికి కాళీమందిర్‌ వద్దకు బైక్‌పై వచ్చారు. టిఫిన్‌ చేసి తిరిగి అభ్యుదయ నగర్‌ వైపు వెళుతున్నారు. ఓ లారీకి కాళీమందిర్‌ వద్ద పూజలు చేసుకుని కిస్మత్‌పూర్‌ వైపు వెళుతుండగా బైక్‌ నడుపుతున్న మాథ్యూస్‌  లారీని దాటుకుని వెళ్లాలనుకుని అదుపుతప్పి పడిపోయారు. ఈ సంఘటనలో లారీ కింద పడిన ఐశ్వర్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. మాథ్యూస్‌ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.  ఎస్‌ఐ రాఘవేందర్‌ సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని లారీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లారీ నడుపుతున్న యువకుడు పారిపోయాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై తగ్గని రద్దీ - ఎటు చూసినా భవానీలే (ఫొటోలు)
photo 2

జ్యోతి పూర్వజ్ ‘కిల్లర్‌’ చిత్రం ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

అంగరంగ వైభవంగా మైసూరు దసరా వేడుకలు...జనసంద్రమైన ప్యాలెస్‌ సిటీ (ఫొటోలు)
photo 4

దసరా వేళ కర్రల సమరం.. దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

చూపు తిప్పుకోనివ్వని భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Woman Leader Drama Exposed In Chittoor 1
Video_icon

కుంటుతూ నామినేషన్ కు వచ్చిన TDP మహిళా నేత.. హఠాత్తుగా ఏం జరిగిందో చూడండి
Bhavani Devotees Hit By Scorpio Car Near Ravikampadu Junction 2
Video_icon

కత్తిపూడిలో స్కార్పియో బీభత్సం.. నలుగురు మృతి

Biyyapu Madhusudhan Reddy Daughter Strong Warning To Srikalahasti Police 3
Video_icon

శ్రీకాళహస్తిలో హైటెన్షన్.. అడ్డుకున్న పోలీసులు.. ఇచ్చిపడేసిన బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి కూతురు
TDP Attack On YSRCP Women Leader During Nomination Filing 4
Video_icon

మహిళా అభ్యర్థి చీర లాగి.. రక్తం వచ్చేలా.. పొదిలిలో టీడీపీ కీచకపర్వం
YSRCP Kethireddy Pedda Reddy House Arrest At Tadipatri 5
Video_icon

కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
Advertisement
 