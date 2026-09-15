 సౌజన్య కేసు.. పోలీసుల కస్టడీలో సాధిక్ డ్రామాలు! | Kakinada AE Nookaraju Family Incident Daughter Sowjanya Case Update | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సౌజన్య కేసు.. పోలీసుల కస్టడీలో సాధిక్ డ్రామాలు!

Sep 15 2026 12:06 PM | Updated on Sep 15 2026 12:52 PM

Kakinada AE Nookaraju Family Incident Daughter Sowjanya Case Update

సాక్షి,కాకినాడ: రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన కాకినాడ పంచాయతీరాజ్ ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసు, ఆయన అల్లుడు జగదీశ్వర రెడ్డి మృతి కేసుకు సంబంధించి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ కేసులో సర్పవరం పోలీసులు నిందితుడు సాధిక్ ఖాన్‌ను సెప్టెంబర్ 8 నుంచి 10వ తేదీ వరకు తమ కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించారు. పోలీసుల కస్టడీలో సాధిక్ ఖాన్ డ్రామాలు ఆడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

విచారణకు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించలేదని, పలు ప్రశ్నలకు పొంతన లేని సమాధానాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే, పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలు, సైనైడ్ విక్రయించిన వ్యక్తుల సాక్ష్యాలను చూపడంతో పలు కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

విచారణలో పూర్తిస్థాయి వాస్తవాలు రాబట్టేందుకు, సాధిక్‌ను మరోసారి వారాల పాటు కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ పోలీసులు స్థానిక కోర్టులో మరో కస్టడీ పిటిషన్ దాఖలు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఏఈ నూకరాజు అల్లుడు కొవ్వురి జగదీశ్వర రెడ్డి మృతిపై ఆయన తండ్రి భాస్కరరెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు రాజమండ్రి టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో సాధిక్ ఖాన్‌పై కేసు నమోదైంది.

సుమారు రూ.25 కోట్ల విలువైన ఆస్తిని దక్కించుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే సాధిక్ ఖాన్ ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. జగదీశ్వర రెడ్డికి కొబ్బరి నీళ్లలో, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలోనూ సైనైడ్  ఇచ్చి హత్య చేశాడని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. 

 అల్లుడు జగదీశ్వర రెడ్డి మృతి తర్వాత నూకరాజు కూతురు సౌజన్యను వేధించడం, కుటుంబంపై బెదిరింపులకు పాల్పడటంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం గోదావరిలోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం విదితమే.ఈ ఘటనపై సర్పవరం పీఎస్‌లోనూ కేసులు నమోదు కాగా, పోలీసులు దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేశారు.   

ఇదీ చదవండి : సాధిక్‌ ఖాన్‌ మా మమ్మీనీ కొట్టేవాడు చాలా భయం వేసేది

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సందడిగా సమంత సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : అబ్బా భలే ఉన్నాడే... గణేశుడు (ఫొటోలు)
photo 3

'ధురంధర్' భామ ఆయేషా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆషికా.. బార్బీ డాల్‌కి ఏం తక్కువ కాదు! (ఫొటోలు)
photo 5

అందంతో టాప్ లేపిన మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
BJP Kishore Reddy Big Statement on Chandrababu Over UCC in AP 1
Video_icon

చంద్రబాబు UCCకి ఓకే? బీజేపీ కిషోర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Helicopter Crash in USA Helicopter Crashes on Airport Taxiway| 2
Video_icon

ఒక్కసారి కాదు.. రెండుసార్లు నేలను ఢీకొట్టిన హెలికాప్టర్
Pushpanath Reddy & Vijay Kumar Reddy Groups Clash 3
Video_icon

పులివెందులలో కాల్పుల కలకలం పుష్పనాథ్ VS విజయ్ వర్గాలు మధ్య ..
Real Estate In Loss In Hyderabad Shocking Report 4
Video_icon

రియల్ ఎస్టేట్ ఢమాల్.. అసలు కారణాలు ఇవే..!

New Technology For Diseases Banded V Patches 5
Video_icon

నో టాబ్లెట్, నో ఇంజెక్షన్.. భవిష్యత్ మొత్తం 'V ప్యాచెస్' వ్యాధుల చికిత్సకు కొత్త టెక్నాలజీ
Advertisement
 