 తల్లిని చంపేస్తానని.. రెండవ భార్య కుమార్తెపై లైంగికంగా దాడి | Head Constable Incident In Tamil Nadu | Sakshi
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తల్లిని చంపేస్తానని.. రెండవ భార్య కుమార్తెపై లైంగికంగా దాడి

Sep 22 2026 12:09 PM | Updated on Sep 22 2026 12:10 PM

Head Constable Incident In Tamil Nadu

తమిళనాడు: తన రెండవ భార్య కుమార్తెను లైంగికంగా వేధించి, గర్భస్రావం చేయించుకోవాలని బలవంతం చేసిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వివరాలు.. చెన్నైలోని అయనవరం ట్యాంక్‌ లైన్‌ రోడ్‌ ప్రాంత నివాసి వేల్‌ మురుగన్‌ (48). ఇతను సెక్రటేరియట్‌ కాలనీ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లోని క్రైమ్‌ సప్రెషన్‌ అండ్‌ డిసిప్లినరీ డివిజన్‌లో అధికారిగా పని చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఆయన జాయింట్‌ కమిషనర్‌ స్పెషల్‌ టాస్క్‌ ఫోర్స్‌కు చెందిన నార్కోటిక్స్‌ కంట్రోల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ యూనిట్‌లో హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇతని భార్య సుబిత. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఈ స్థితిలో  2012లో, చెన్నైలోని పెరవల్లూరు ప్రాంతానికి చెందిన 47 ఏళ్ల మహిళతో మురుగన్‌ కు పరిచయం ఏర్పడడంతో, ఆమెను రెండోసారి వివాహం చేసుకున్నాడు. 

ఆ మహిళకు అప్పటికే వివాహం జరిగి 2010లో పెళ్లై విడాకులు అయ్యాయి. ఆమెకి ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు ఉన్నారు. వారందరూ కలిసి జీవిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, సోమవారం రెండవ భార్య 21 ఏళ్ల కుమార్తె పెరవల్లూరు పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ ఫిర్యాదులో ఆమె ఇలా పేర్కొంది, ‘మా అమ్మను రెండోసారి పెళ్లి చేసుకున్న వేల్‌ మురుగన్, నాకు 17 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు నాతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. ఆ సమయంలో, నీ అమ్మను చంపేస్తాను’ అని నన్ను బెదిరించాడు. అతను తరచుగా నాతో అనుచిత సంబంధాలు పెట్టుకునేవాడు. 

2022 సెప్టెంబర్ లో, అతను నన్ను అరుంబాక్కంలోని ఒక ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లి అబార్షన్‌ చేయించాడు ఈ స్థితిలో ఆ అమ్మాయి సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పరిచయమైన బెంగళూరుకు చెందిన ఒక వ్యక్తితో ప్రేమలో ఉందని వేల్‌ మురుగన్‌కు తెలిసినప్పుడు, అతను ఇలా అన్నాడు, “నువ్వు “అతన్ని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నావు? నాతోనే ఉండు అని బెదిరిస్తూ అతను ఆ మహిళ పై దాడి చేశాడు. గాయపడిన మహిళకు పెరంబూర్‌ పెరియార్‌ నగర్‌ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించారు.  ఈమేరకు ఆమె పెరవల్లూరు పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది.దీని ప్రకారం, పెరవల్లూరు ఇన్‌స్పెక్టర్‌ భాస్కర్‌ నేతృత్వంలోని పోలీసులు దర్యాప్తు నిర్వహించి, వెంటనే వేల్‌ మురుగన్‌ను అరెస్టు చేశారు.  

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