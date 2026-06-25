లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్లు.. ఈ షేర్లే టాప్‌ గెయినర్లు

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు గురువారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:51 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 24,173.35 వద్ద, సెన్సెక్స్(Sensex) పాయింట్లు లేదా శాతం పెరిగి 77,512.39 వద్ద ట్రేడవుతోంది.శాతం లేదా పాయింట్లు పెరిగి
నిఫ్టీ 50 సూచీలో ఇంటర్ గ్లోబ్ ఏవియేషన్, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ వరుసగా 0.56 శాతం, 0.36 శాతం పెరిగాయి. సెక్టార్ వారీగా, నిఫ్టీ ఆటో, నిఫ్టీ రియాల్టీ మంచి పనితీరు చూపిస్తుండగా నిఫ్టీ మెటల్, మీడియా తక్కువ పనితీరు కనబరిచాయి.
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