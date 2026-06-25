 లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్లు.. ఈ షేర్లే టాప్‌ గెయినర్లు | stock market updates on 25 June 2026 | Sakshi
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లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్లు.. ఈ షేర్లే టాప్‌ గెయినర్లు

Jun 25 2026 9:53 AM | Updated on Jun 25 2026 9:54 AM

stock market updates on 25 June 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:51 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) శాతం లేదా పాయింట్లు పెరిగి 24,173.35 వద్ద, సెన్సెక్స్‌(Sensex) పాయింట్లు లేదా శాతం పెరిగి 77,512.39 వద్ద ట్రేడవుతోంది. 

నిఫ్టీ 50 సూచీలో ఇంటర్ గ్లోబ్ ఏవియేషన్, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ వరుసగా 0.56 శాతం, 0.36 శాతం పెరిగాయి. సెక్టార్ వారీగా, నిఫ్టీ ఆటో, నిఫ్టీ రియాల్టీ మంచి పనితీరు చూపిస్తుండగా నిఫ్టీ మెటల్, మీడియా తక్కువ పనితీరు కనబరిచాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

# Tag
Stock Market
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