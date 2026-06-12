 870 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్‌ | stock market updates on 12 June 2026 | Sakshi
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Stock Market Updates: 870 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్‌

Jun 12 2026 9:37 AM | Updated on Jun 12 2026 10:04 AM

stock market updates on 12 June 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు శుక్రవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:37 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 238 పాయింట్లు ఎగబాకి 23,407 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 876 పాయింట్లు పెరిగి 74,701 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.81

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 88.7 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.46 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.75 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 2.54 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 12-06-2026(time: 09:37 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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