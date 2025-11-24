లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్లు..

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లలో కొనుగోళ్ల మధ్య బెంచ్ మార్క్ సూచీలు 0.1 శాతం పైగా పెరిగాయి. ఉదయం 9.26 గంటల సమయానికి బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్ 127 పాయింట్ల లాభంతో 85,359 వద్ద ట్రేడ్ కాగా, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 38 పాయింట్ల లాభంతో 26,107 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అయితే, విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.02 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.05 శాతం క్షీణించింది. ఇన్ఫోసిస్, టెక్ మహీంద్రా, హెచ్సీఎల్ టెక్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, టీసీఎస్, మారుతి సుజుకీ, టైటాన్ కంపెనీ, బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేర్లు సెన్సెక్స్ లో టాప్ గెయినర్స్గా ఉన్నాయి. ఎటర్నల్, ఎం అండ్ ఎం, పవర్ గ్రిడ్, బీఈఎల్, టాటా మోటార్స్ పీవీ, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, భారతీ ఎయిర్టెల్, కోటక్ బ్యాంక్ నష్టాలలో పయనిస్తున్నాయి.
నేటి కీలక ఐపీవో అప్ డేట్స్
- ఎక్సెల్ సాఫ్ట్ టెక్నాలజీస్
- కేటాయింపు తేదీ: నవంబర్ 24
- జాబితా తేదీ: నవంబర్ 26, 2025
- ఇష్యూ పరిమాణం: రూ.500 కోట్లు (రూ. 180 కోట్ల తాజా ఇష్యూ + 2.66 కోట్ల షేర్ల OFS)
- ప్రైస్ బ్యాండ్: ఒక్కో షేరుకు రూ.114– 120
- లాట్ పరిమాణం: 125 షేర్లు
(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)