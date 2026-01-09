 Stock Market Updates: నష్టాల్లో నిఫ్టీ.. సెన్సెక్స్‌ | Stock market updates on January 9th 2026 | Sakshi
Stock Market Updates: నష్టాల్లో నిఫ్టీ.. సెన్సెక్స్‌

Jan 9 2026 9:36 AM | Updated on Jan 9 2026 10:37 AM

Stock market updates on January 9th 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు శుక్రవారం ఫ్లాట్గా ప్రారంభమై నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:31 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 14 పాయింట్లు తగ్గి 25,862 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 44 పాయింట్లు నష్టపోయి 84,136 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.9

బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 62.8 డాలర్లు

యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.17 శాతానికి చేరాయి.

గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.25% తగ్గింది

నాస్‌డాక్‌ 0.93 శాతం తగ్గింది

Today Nifty position 09-01-2026(time: 9:33 am)

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Stock Market
